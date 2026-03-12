У Флориді пройшли переговори делегацій США та Росії: про що домовилися

У штаті Флорида відбулася зустріч представників США та Росії. Відомо, що сторони обговорили низку питань і домовилися підтримувати подальший контакт.

Офіційного порядку денного зустрічі делегації не оприлюднили, проте перемовини пройшли конструктивно. Про це написав спеціальний представник Стів Віткофф у соціальній мережі X.

Що відомо про зустріч?

У штаті Флорида відбулася зустріч делегацій США та Росії. Російську сторону на переговорах очолював спеціальний посланець російського президента Володимира Путіна Кирило Дмитрієв. До американської делегації увійшли спеціальний представник Стів Віткофф, Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Груенбаум.

Деталі порядку денного офіційно не розкривалися. Втім, за словами Віткоффа, сторони під час зустрічі обговорили низку питань і домовилися підтримувати подальший зв'язок.

Раніше повідомлялося, що Дмитрієв планує прибути до США для переговорів із представниками адміністрації американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляли джерела Reuters, обізнані з підготовкою візиту.

