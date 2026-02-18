Провальна позиція, – політолог пояснив, на що сподівалася Росія на переговорах в Женеві
- Політолог Валерій Димов розкритикував мирні переговори у Женеві.
- За його словами, Сполучені Штати та Росія спонукають Україну до капітуляції.
Росія не зацікавлена йти на компроміси в мирних переговорах. Там розраховують, що разом зі Сполученими Штатами вони дотиснуть Україну до капітуляції.
Політолог Валерій Димов розповів 24 Каналу, що Росія та Сполучені Штати фактично перебувають на одному боці. На його думку, Трамп переконаний, що Україна вже програла. Вони добиваються капітуляції нашої держави.
Дивіться також Ідеолог режиму Путіна родом з України: хто такий Мединський і яка його роль у мирних переговорах
Чого добивається Росія?
За словами Димова, Сполучені Штати цілком могли б продовжити військову допомогу Україні та передати далекобійне озброєння на кшталт "Томагавків". При регулярних ударах по російському ВПК та інших важливих об'єктах ворог не міг би продовжувати війну.
На теперішніх переговорах Росія фактично дає обіцянку, що, можливо, не продовжить бойові дії, якщо її умови будуть виконані. Ворог хоче, аби Україна вийшла з усієї території Донбасу. Це – провальна позиція, на яку наша держава не погодиться.
Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський розповів про результати тристоронніх переговорів у Женеві між Україною, США та Росією. Він заявив, що вдалося досягти прогресу щодо певних питань. Однак щодо теми територій, ЗАЕС та інших чутливих питань такого прогресу немає.
Мирні переговори: останні новини
- В Женеві завершилися тристоронні переговори, які тривали упродовж 17 – 18 лютого. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов назвав перемовини непростими, але важливими.
- Очільник кремлівської делегації Володимир Мединський в схожому стилі описав перемовини. Раніше його неодноразово висміювали за різні довгі псевдоісторичні екскурси під час переговорів.
- В МЗС України розповіли, що є домовленість про новий раунд переговорів з Росією. Однак поки деталей не розкривають.