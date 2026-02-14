Безпека під питанням: в ISW розповіли, чи погодиться Росія на гарантії Україні у мирній угоді

Територіальні поступки України навряд чи забезпечать їй реальну безпеку від Росії. Кремль продовжує робити ставку на контроль над територіями, не пропонуючи жодних надійних гарантій.

Росія, ймовірно, не прийме жодних реальних гарантій безпеки для України навіть у разі виконання її територіальних вимог. Такий висновок міститься у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Чи може Росія підтримати угоду зі значущими гарантіями безпеки для України?

Аналітики зазначають, що послідовність домовленостей, на яких наполягає Кремль і які, за повідомленнями медіа, підтримують США, може призвести до втрати Україною стратегічно важливих територій без отримання належного захисту від майбутньої агресії Росії.

У ISW вважають, що Кремль системно намагається переконати адміністрацію президента США Дональд Трамп, що територіальне питання є "єдиною серйозною проблемою" мирних переговорів. Йдеться, зокрема, про претензії Росії на решту Донецької області та Південь України.

Водночас російська сторона намагається подати Україну як "непоступливу сторону", яка нібито відмовляється залишити стратегічні території, що російські війська не змогли захопити силою. Аналітики підкреслюють, що Україна раніше заявляла про готовність розглянути виведення своїх військ з частини Донецької області без юридичного визнання російського контролю – але виключно в обмін на реальні гарантії безпеки з боку Заходу.

У ISW вважають, що акцент Кремля на територіальних вимогах є спробою відвернути увагу від власної відмови погоджуватися на будь-які західні безпекові гарантії для України. На думку експертів, саме гарантії безпеки мають стати ключовою умовою будь-якої потенційної мирної угоди.

