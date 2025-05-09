Путін використовує необізнаність Трампа про війну в Україні, щоб досягати своїх цілей, – Time
- Путін використовує необізнаність Трампа про війну в Україні, щоб нав'язувати свої трактування історії і війни.
- Українські та європейські дипломати намагаються пояснити складність конфлікту, але стикаються з байдужістю американської адміністрації.
- Президент Зеленський закликав Трампа відвідати Україну, але ніхто з адміністрації не відгукнувся, а посолка США в Києві пішла у відставку через ігнорування Білого дому.
- Адміністрація Трампа вже не зацікавлена у врегулюванні війни, що виявилося складнішим, ніж очікувалося.
Російський лідер Владімір Путін, імовірно, використовує брак обізнаності президента США Дональда Трампа щодо історії України та війни на свою користь. Трамп, схоже, більше не бажає брати участь у мирному врегулюванні, бо це "заскладно".
Ситуацію проаналізував старший кореспондент Time Саймон Шустер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Time.
Дивіться також Між США та Росією неминучі суперечності, але зараз дещо стримує Трампа від рішучих дій
Росія користується необізнаністю Трампа про війну в Україні
Після телефонної розмови з Путіним Трамп публічно заявив, що лише Київ і Москва повинні вести переговори щодо припинення бойових дій, адже "лише вони знають усі подробиці". Це фактично було визнанням нестачі знань з боку президента США, який зазвичай приписує собі експертність у всіх сферах.
Українські й європейські дипломати неодноразово намагалися пояснити Трампу складність конфлікту, однак натикалися на "стіну невігластва" в американській адміністрації. Путін, зі свого боку, майстерно використовує цей вакуум знань, нав'язуючи американцям власні трактування у формі історичних монологів і "добірних фактів".
Один із західних дипломатів назвав ставлення США до України за Трампа "месіанським" і заявив, що в Білому домі "наче все знають і нічого не хочуть чути".
Одним із прикладів невпевненості у темі став радник Трампа Стів Віткофф, який не зміг чітко назвати навіть окуповані регіони. Він часто зустрічався з Путіним, який любить годинами читати своїм гостям лекції зі свого трактування історії.
Колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Time минулого року згадував, що довгі дебати з Путіним були "важким досвідом".
Я справді сперечався з ним, кажучи: будь ласка, зрозумійте, якщо політики почнуть дивитися в підручники історії, де були їхні кордони раніше, то в нас будуть тільки війни на сотні років,
– розповів він.
Переговори з Путіним вимагає володіння фактами, чого, за словами Шустера, у Білому домі, схоже, не можуть.
"Під час свого першого президентського терміну Трамп рідко читав книги з короткими довідками, підготовлені для нього розвідувальною спільнотою, яка відреагувала, стискаючи необхідну йому інформацію до одного аркуша паперу з наочними посібниками. З моменту свого повернення до Овального кабінету він був присутнім лише на дюжині презентацій щоденних зведень для президента, що набагато менше, ніж зазвичай, згідно з аналізом, опублікованим на початку травня Politico", – ідеться у статті.
Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав Трампа і його високопоставлених помічників приїхати в Україну і побачити війну на власні очі, але ніхто не погодився. Віцепрезидент Джей Ді Венс навіть назвав це "пропагандистським туром".
Тим часом посолка США в Києві Бріджит Брінк не змогла домогтися уваги Білого дому, а її спроби донести реальну ситуацію на фронті не мали впливу на формування політики. Через це вона і звільнилася.
На жаль, політика адміністрації Трампа від самого початку полягала в чиненні тиску на жертву, Україну, а не на агресора, Росію,
– писала вона.
Загалом у Time роблять висновок, що Білий дім після розмови Трампа з Путіним не зацікавлений взагалі чинити тиск на будь-яку зі сторін конфлікту, оскільки врегулювання війни "виявилося набагато складнішим, ніж він (Трамп) думав".