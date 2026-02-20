"Завищених очікувань немає": Пєсков зробив заяву про переговори

Росія вважає, що переговорний процес відбувається дуже затягнуто та складно. Однак Кремль проінформує про наступний раунд переговорів.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, пише РИА Новости.

Що сказав Пєсков про переговори?

Пєсков під час розмови про продовження санкцій США заявив, що у Москви немає завищених очікувань щодо переговорного процесу з Вашингтоном. Він зауважив, що переговори дуже складні та розтягнуті за часом.

Путін планує провести оперативну нараду 20 лютого з постійними членами Ради безпеки.

Також, за словами Пєскова, як тільки буде досягнуто розуміння, Росія повідомить про наступний раунд переговорів щодо України.

Які ще заяви робив Пєсков про переговори?