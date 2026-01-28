Віткофф і Кушнер не поїдуть на найближчі переговори з Росією та Україною, – Рубіо

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть на найближчий раунд переговорів з Росією та Україною. Водночас участь США у перемовинах "імовірна".

Про це сказав держсекретар США Марко Рубіо під час слухань у комітеті Сенату із закордонних справ 28 січня.

Що сказав Рубіо про участь США у нових переговорах України та Росії?

Марко Рубіо, говорячи про запланований на неділю новий раунд переговорів між російською та українською сторонами, спершу назвав його "двосторонньою зустріччю".

Водночас він уточнив, що представники США, ймовірно, все ж будуть присутні, однак це не будуть ключові американські перемовники – Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Там може бути присутність США, але це будуть не Стів (Віткофф – 24 Канал) і Джаред (Кушнер – 24 Канал),

– сказав Марко Рубіо.

Раніше прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що мирні переговори між Україною, Росією та США продовжаться 1 лютого в Абу-Дабі.

До речі, доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу пояснив, що перемовини в Абу-Дабі отримали обережно позитивні оцінки, але публічно відсутні рішення щодо ключових питань війни. Політичний експерт вважає, що навіть після припинення вогню настане довгий і суперечливий етап перед досягненням мирної угоди.

Що відомо про останні мирні переговори між Україною, Росією та США?