У Зеленського нема нічого, поки я це не схвалю, – заявив Трамп і анонсував розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп позиціює себе як єдиного, хто має право остаточно схвалити будь-яку мирну угоду між Україною та Росією. Тому він невдовзі планує провести перемовини як із Зеленським, так і з Путіним.

Про таке глава Білого дому розповів в інтерв'ю Politico, передає 24 Канал.

Читайте також Може поїхати до Москви, – політолог припустив, що Макрон запропонує Путіну

Як Трамп коментує перемовини щодо мирної угоди?

Український президент Володимир Зеленський має зустрітися з Трампом у Флориді вже в неділю, 28 грудня.

За словами Зеленського, він везе з собою абсолютно новий мирний план, що складається з 20 пунктів. Серед ключових елементів фігурує пропозиція створити демілітаризовану зону, а також детальне обговорення американських гарантій безпеки для України.

Трамп, однак, поставився до цієї ініціативи досить стримано й не поспішав її підтримувати.

У нього нічого не буде, доки я не скажу "так". Подивимося, що він приніс,

– висловився американський лідер.

Водночас президент США висловив упевненість, що зустріч пройде конструктивно: "Я думаю, з ним усе буде добре. І з Путіним теж буде добре", – сказав він і додав, що планує найближчим часом поговорити з Володимиром Путіним "стільки, скільки сам захочу".

Окрім гарантій безпеки, на зустрічі з Зеленським мають обговорити питання управління Запорізькою АЕС та контроль над територіями Донецької та Луганської областей.

До слова, за даними Axios, Зеленський також візьме участь у телефонній конференції з Трампом та європейськими лідерами 27 грудня.

Українська сторона описує свій 20-пунктний план як спробу продемонструвати гнучкість, не поступаючись територіальною цілісністю.

Москва, однак, не дала жодних сигналів, що готова задовольнитися чимось меншим за повний контроль над регіоном. Трамп при цьому зауважив, що російська економіка перебуває у вкрай складному становищі.

У російському МЗС зробили низку заяв про мирний план: що відомо?