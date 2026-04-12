"Повертаємося ні з чим": Венс заявив, що мирні переговори США та Ірану провалилися

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про провал переговорів із Іраном у Пакистані щодо припинення війни. Ключовою причиною стала відмова Тегерана відмовитися від розвитку ядерної програми.

США та Іран не змогли досягти домовленостей за підсумками переговорів у Пакистані, які тривали не одну годину. Про це повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час пресконференції в Ісламабаді, пише CNN.

Дивіться також Результат не має значення, ми виграємо, – Трамп про переговори з Іраном

Що сказав Венс про переговори США та Ірану?

За його словами, сторони провели серію змістовних обговорень, однак угоди щодо припинення війни укласти не вдалося. Головною перешкодою залишається позиція Тегерана щодо ядерної програми – США не бачать готовності Ірану відмовитися від розробки ядерної зброї у довгостроковій перспективі.

Венс підкреслив, що американська сторона запропонувала "гнучкі умови", але іранські представники їх не прийняли. Проте, як він додав, Вашингтон залишив відкритою можливість для подальших переговорів, запропонувавши свій варіант компромісу.

Як зазначив віцепрезидент, під час перемовин він постійно контактував із президентом США Дональд Трамп, інформуючи його про перебіг діалогу.

За даними іранської сторони, серед ключових тем переговорів були питання:

Ормузької протоки,

ядерної програми,

санкцій,

військових репарацій,

повного припинення війни в регіоні.

Зверніть увагу! Член експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеслав Ліхачов зауважив для 24 Каналу, що Трамп намагається подати за перемогу те, що перемогою не є. У конфлікті, який виник на Близькому Сході, Іран виглядає більш впевнено та стратегічно, він вистояв.

Нагадаємо, що перемовини відбувалися на тлі тривалого конфлікту та ударів США у межах операції "Епічна лють" по військових цілях Ірану в Тегерані, Ісфахані та інших містах. Їхньою метою було знищення ракетного потенціалу країни та недопущення створення ядерної зброї. Посередницьку роль у діалозі виконував Пакистан.

Війна в Ірані: останні новини