У контактах США та Росії можлива пауза: Україні це на руку

Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков зазначив, що телефонної розмови Владіміра Путіна та Дональда Трампа найближчими днями не буде. Ймовірно, президент США вирішив прислухатися до свого оточення та почекати, якими будуть дії росіян.

Таку думку 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, додавши, що, можливо, у поведінці Росії щось зміниться після візиту Кирила Дмитрієва до Вашингтона. Там він мав зустріч зі спецпредставником Трампа.

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Україна може здобути дипломатичну перевагу над Росією

Ймовірно, у США зараз розробляють план щодо подальших кроків та оцінюють, чи реально досягнути режиму припинення вогню найближчим часом. У Вашингтоні розуміють, що Москва не поспішає йти на перемир'я.

Не варто відкидати, що у відносинах США та Росії ми побачимо паузу. Вона може бути не довгою, але в цей час напрацьовуватимуть інші алгоритми, які будуть більш успішними,

– припустив Станіслав Желіховський.

У цей період може відбутися комунікація між Києвом та Вашингтоном. Також, можливо, що українська делегація вирушить до США для переговорів. Вони працюватимуть над покращенням двосторонніх відносин, зокрема в контексті угоди щодо копалин.

Чим ближчими будуть 100 днів президентства Трампа, а також Великдень, бо з цим святом пов'язували дату перемир'я між Україною та Росією, тим більше важливих подій та їхньої активізації ми побачимо,

– підкреслив експерт-міжнародник.

Зараз кожна зі сторін хоче виторгувати більше для себе. Поки цей трикутник не є стійким, часто конфігурації змінюються. Для України важливо долучити сюди європейських партнерів. Як відомо, у Києві відбуваються перемовини з лідерами "Коаліції охочих". Можливо, стане більш зрозумілою участь європейських представників у мирних переговорах.

Американці зараз не надто підтримують цю ініціативу. Зі свого боку Москва категорично проти участі Європи. У Кремлі взагалі хотіли б вести справи лише зі США, навіть без участі України,

– додав Станіслав Желіховський.

Ми бачимо багато хаотичності та ситуативності. Варто трохи зачекати, бо найближчі дні покажуть, чи справді відбудеться комунікація між Вашингтоном і Москвою, чи погодиться Росія на поступки в контексті перемовин та чи покращаться відносини України та США.