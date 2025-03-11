Сподіваюся, що і Росія погодиться на припинення вогню, – Трамп

Дональд Трамп підсумував переговори США та України у Саудівській Аравії. Американський лідер розповів, що має очікування від Росії.

Дональд Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне перемир'я, передає 24 Канал із посиланням на Rapid Response 47.

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Що сказав Трамп

Коментуючи для журналістів результати переговорів України та США у Саудівській Аравії, американський президент сказав, що чекає від Путіна згоди на припинення вогню.

Україна погодилася на припинення вогню. Сподіваюся, і президент Путін погодиться на це. Ми хочемо закінчити цю війну,

– сказав політик.

"Пізніше сьогодні і завтра ми збираємося зустрітися з Росією", – додав він.

Також Трамп уточнив, що буде говорити із Путіним особисто. На його думку, припинення вогню є 75 відсотків шляху до остаточного миру.

Нагадаємо, що за підсумками зустрічі у Джидді Україна погодилася на пропозицію США щодо повного перемир'я на 30 днів.