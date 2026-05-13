Не бачать сенсу: Україна й Росія скептично налаштовані на переговори за посередництва США, – FT

Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін не бачать сенсу в продовженні мирних переговорів за посередництва США. Процес зайшов у глухий кут через війну на Близькому Сході. Проте не факт, що врегулювання ситуації пожвавить мирні перемовини щодо російсько-української війни.

Про таке йдеться в матеріалі Financial Times, журналісти якого посилаються на обізнаних із позиціями сторін осіб.

Дивіться також "Кремнієва долина війни": Пентагон масово відправляє військових в Україну для навчання

Яка позиція України та Росії щодо переговорів за посередництва Трампа?

Керівництво держави-агресорки дедалі більше зосереджується на військовому варіанті досягнення цілей і прагне розширення своїх вимог у разі встановлення контролю над усім Донбасом.

Водночас у Києві вважають, що українська сторона нині має кращі позиції, оскільки змогла стримати наступ російських військ і завдати ударів по тилових об'єктах Росії за допомогою дронів, що зменшило вразливість до зовнішнього тиску щодо швидкої угоди.

Важливо! У ніч на 13 травня безпілотники атакували низку регіонів країни-агресорки, зокрема Ярославську, Ростовську, Тульську, Нижньогородську області та Краснодарський край. Унаслідок ударів у порту Тамань зайнялася пожежа на об'єктах нафтової інфраструктури.

Співрозмовники FT зазначають, що обидві сторони фактично не бачать сенсу в продовженні переговорного процесу. Українська сторона вважає, що попередні раунди перемовин не дали результату та зайшли в глухий кут, а дипломатам у Києві бракує впливу США, щоб змусити Москву пом'якшити свої вимоги.

Американська сторона не домоглася від Росії жодного прогресу. Усе, що можна було обговорити, вже зроблено,

– підкреслив український посадовець.

Окремо зазначається, що українські та російські представники продовжують контакти зі спеціальними посланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, однак Москва відкидає ідеї європейського посередництва та виступає проти проведення саміту на нейтральній території.

Зазначимо й те, що американські переговорники мали навідатися до України, однак у медіа писали, що вони відклали поїздку до Києва через сумніви щодо можливості досягнення відчутних результатів у мирних переговорах.

Серед причин такого рішення називають і їхню значну залученість у перемовини з Іраном, організаційні та логістичні труднощі.

Які заяви звучать з боку сторін щодо переговорів?

У Кремлі заявляють, що формат тристоронніх переговорів за участі США, України та Росії є недоцільним до виконання вимоги про виведення українських військ із Донбасу.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо називав переговорний процес таким, що зайшов у глухий кут. А от Путін заявляв про наближення завершення війни, та це не зупинило Росію – країна-агресорка продовжила обстріли України після короткого перемир'я.

Зазначимо, що ввечері 12 травня окупанти вгатили по житловому будинку у Кривому Розі, унаслідок чого там загинули люди, серед поранених – немовля. Атака продовжилася й уночі, а на ранок "Шахеди" тероризували, зокрема, Київщину.

Політтехнолог Тарас Загородній у розмові з 24 Каналом зазначив, що Володимир Путін навряд чи погодиться на прямий діалог із Володимиром Зеленським, адже це може бути сприйнято як політична поразка та спричинити небажані для Кремля внутрішні процеси в Росії.

Трамп же заявляв, що завершення війни може бути близьким, і планує обговорити це питання під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. До слова, американський президент разом із держсекретарем Рубіо вже прибули до Китаю. Візит загалом запланований на 13 – 15 травня. Цікаво, що Рубіо довелося дещо змінити ім'я, щоб обійти санкції, які запровадили проти нього в країні.