Україна, Росія та США: у Путіна прокоментували ідею тристоронньої зустрічі
- Юрій Ушаков заявив, що ідея тристоронньої зустрічі з американською та українською делегаціями наразі не обговорюється.
- Днем раніше Володимир Зеленський повідомив, що США запропонували провести тристоронні переговори на рівні експертів.
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков прокоментував ідею тристоронньої зустрічі з американською та українською делегаціями. За його словами, наразі ця ініціатива не обговорюється.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське інформаційне агентство "Интерфакс".
Читайте також Путін проговорився, – політолог зауважив, який підступний маневр готує диктатор щодо України
Чи може відбутися тристороння зустріч?
20 грудня Володимир Зеленський заявив, що США запропонували провести тристоронні переговори за участю представників України та Росії у Флориді. За його словами, подібний формат зустрічей вже проводився, і якщо нові перемовини принесуть результати, Україна їх підтримає.
Водночас помічник Путіна Юрій Ушаков стверджує, що ідея тристоронньої зустрічі на рівні експертів наразі не обговорюється.
Нам поки що ніхто серйозно про цю ініціативу не говорив і вона не перебуває в опрацюванні, наскільки я знаю,
– відповів він.
Мирні переговори: останні новини
20 грудня у Флориді розпочалися переговори Росії та Сполучених Штатів. Посланець Кремля Кирило Дмитрієв назвав розмову "конструктивною" та заявив, що вона продовжиться 21 грудня.
Вашингтон, як планувалося, представляють посланець США Стів Віткофф і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Державний секретар Марко Рубіо раніше заявив, що він може бути присутнім на переговорах, але подробиці не розголошувалися.
Журналісти Reuters з посиланням на російські джерела повідомляли, що будь-яка зустріч між Дмитрієвим та українськими перемовниками в Маямі – неможлива.