Чи може відбутися тристороння зустріч?

20 грудня Володимир Зеленський заявив, що США запропонували провести тристоронні переговори за участю представників України та Росії у Флориді. За його словами, подібний формат зустрічей вже проводився, і якщо нові перемовини принесуть результати, Україна їх підтримає.

Водночас помічник Путіна Юрій Ушаков стверджує, що ідея тристоронньої зустрічі на рівні експертів наразі не обговорюється.

Нам поки що ніхто серйозно про цю ініціативу не говорив і вона не перебуває в опрацюванні, наскільки я знаю,

– відповів він.

Ушаков також заявив, що запропоновані Європою та Україною зміни до американського проєкту мирного плану "не покращують документ".

