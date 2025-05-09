Віткофф каже, що без його розмов "тет-а-тет" з Путіним неможливо зупинити війну
- Стів Віткофф вважає, що без його особистих зустрічей з Путіним неможливо зупинити війну.
- Він не бачить потреби у присутності інших людей на зустрічах з Путіним, оскільки вважає, що переговори наодинці є "ефективнішими".
Стів Віткофф неодноразово зустрічався з Владіміром Путіним без супроводу помічників та навіть перекладачів. Політик розповів, що його критикують за такий підхід. Мовляв, він не повинен зустрічатися з такими людьми, як російський диктатор, наодинці.
Натомість, старший радник президента Дональда Трампа в ексклюзивному інтерв'ю для Breitbart News пригадав, що за часів адміністрації Байдена між Вашингтоном і Москвою взагалі не було жодної комунікації. Він назвав таку політику провальною, передає 24 Канал.
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Без діалогу з Путіним не досягти кінця війни
За словами Віткоффа, президент Трамп доручив йому налагоджувати діалог з Росією і шукати шляхи до завершення війни. Політик назвав Путіна "центральною постаттю у цьому конфлікті".
Якщо ми з ним не говоримо, як ми взагалі можемо розраховувати на якесь вирішення? Це просто неможливо. Тому сама ідея, що ми не повинні з ним говорити – абсурдна,
– пояснив Віткофф.
Також він не бачить потреби у присутності на його зустрічах із Путіним інших людей та перекладачів. Каже, переговори наодинці були ефективними. Після них він передавав всю інформацію керівництву й команді з питань зовнішньої політики.
Нагадаємо, що раніше The Washinghton Post писав про те, що Віткофф зазнає критики адміністрації Трампа через використання кремлівських перекладачів і проведення переговорів з Росією без американських радників.