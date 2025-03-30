Є 4 варіанти: як США можуть відреагувати на обман Путіна

Є інформація, що Дональд Трамп злий на Владіміра Путіна, бо той ігнорує пропозиції щодо перемир'я, та готовий застосувати нові санкції проти Росії. Кремль дійсно не збирається виконувати умови щодо припинення вогню.

Є 4 сценарії, як США можуть відреагувати на відмову Росії виконувати умови перемир'я. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

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Можливі сценарії

Олексій Буряченко вважає, що як тільки Трамп остаточно зрозуміє, що Росія не збирається виконувати умови припинення вогню, до якого сторони йшли довгий час, то може серйозно розлютитись на Путіна. Коли він побачить, що Росія не готова грати за його правилами, то президент США може застосувати низку санкцій. Зокрема, енергетичні санкції.

Якщо Путін буде намагатися водити його за носа, грати свою гру, Трамп може відрізати повністю енергетичний компонент Росії від Європи. Для того, щоб замінити його своїм енергетичним компонентом. Тобто скрапленим газом, нафтою, нафтопродуктами,

– сказав він.

Також Штати навіть можуть передати Україні Tomahawk як політичний жест того, що вони виконують свої політичні, дипломатичні зобов'язання, які вони взяли перед Україною.

Може бути і третій варіант – США можуть відійти у сторону, зокрема, розуміючи, що вони зараз неспроможні дотиснути Росію до потрібного Трампу політичного результату. У такому випадку вони можуть перейти на трек двосторонніх взаємовідносин з Москвою, а на стадії якогось припинення вогню вийти з переговорного процесу щодо врегулювання війни Росії проти України.

З іншого боку, у контексті переговорних процесів, які зараз тривають між Україною, Великою Британією, Францією щодо створення архітектури саме європейської безпеки, може виникнути і четвертий варіант.

Це зміна модератора у цьому переговорному процесі. Тобто коли умовно Трамп не буде достатньо політично вмотивований для того, щоб продовжувати здійснювати цю функцію, розуміючи, що в нього недостатньо варіантів тиску на Росію, Штати у цьому тристоронньому форматі можуть бути замінені на Китай за ініціативою, наприклад, України та Європи,

– припустив політолог.

За його словами, у такому випадку Європа отримає місце за столом переговорів. Китай, який зацікавлений в цілісності Європейського Союзу, буде більш налаштований на завершення російсько-української війни. Важливо, що російська економіка дуже залежна від Китаю.

Навіть погроза ембарго з боку Китаю, наприклад, на місяць, одночасне блокування позиції по Північній Кореї може за 30 – 60 днів просто зруйнувати економіку Росії, довести її до дефолту, зокрема, до розпаду,

– додав виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад.

Нагадаємо, 30 березня ведуча NBC News Крістен Велкер розповіла, що Дональд Трамп обурений тим, що Владімір Путін ігнорує пропозиції щодо перемир'я. Президент США не впевнений, що угода про припинення вогню не буде підписана саме через дії Росії. Однак якщо це буде вина Москви, він погрожує санкціями. Зокрема, він може запровадити додаткові мита на російську нафту.