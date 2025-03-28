Про це під час брифінгу у п'ятницю, 28 березня, заявив держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи процес стосовно досягнення угоди, передає 24 Канал.

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Росія ставить умови

Марко Рубіо не вважає, що росіяни затягують мирні переговори стосовно закінчення війни. На його думку, Вашингтону потрібно "багато працювати з обома сторонами", зокрема з росіянами, з якими США "не спілкувалися роками".

Вони зустрічаються з нами. Вони розмовляють з нами. Вони вносять пропозиції. Вони погоджуються на припинення вогню, але на умовах, які ми маємо проаналізувати,

– заявив держсекретар США.

До слова, також під час брифінгу він додав, що війна між Росією та Україною складна і триває вже понад три роки. Марко Рубіо наголосив, що нібито ніколи не казав, що "буде просто" закінчити війну та досягти мирної угоди.

У зв'язку з цим він не може сказати, коли саме вдасться досягти мирної угоди щодо закінчення війни між Росією та Україною. За його словами, це не залежить від США.