Об этом во время брифинга в пятницу, 28 марта, заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя процесс по достижению соглашения, передает 24 Канал.

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Россия ставит условия

Марко Рубио не считает, что россияне затягивают мирные переговоры по окончанию войны. По его мнению, Вашингтону нужно "много работать с обеими сторонами", в частности с россиянами, с которыми США "не общались годами".

Они встречаются с нами. Они разговаривают с нами. Они вносят предложения. Они соглашаются на прекращение огня, но на условиях, которые мы должны проанализировать,

– заявил госсекретарь США.

К слову, также во время брифинга он добавил, что война между Россией и Украиной сложная и длится уже более трех лет. Марко Рубио отметил, что якобы никогда не говорил, что "будет просто" закончить войну и достичь мирного соглашения.

В связи с этим он не может сказать, когда именно удастся достичь мирного соглашения об окончании войны между Россией и Украиной. По его словам, это не зависит от США.