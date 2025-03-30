Есть 4 сценария, как США могут отреагировать на отказ России выполнять условия перемирия. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

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Возможные сценарии

Алексей Буряченко считает, что как только Трамп окончательно поймет, что Россия не собирается выполнять условия прекращения огня, к которому стороны шли долгое время, то может серьезно разозлиться на Путина. Когда он увидит, что Россия не готова играть по его правилам, то президент США может применить ряд санкций. В частности, энергетические санкции.

Если Путин будет пытаться водить его за нос, играть свою игру, Трамп может отрезать полностью энергетический компонент России от Европы. Для того, чтобы заменить его своим энергетическим компонентом. То есть сжиженным газом, нефтью, нефтепродуктами,

– сказал он.

Также Штаты даже могут передать Украине Tomahawk как политический жест того, что они выполняют свои политические, дипломатические обязательства, которые они взяли перед Украиной.

Может быть и третий вариант – США могут отойти в сторону, в частности, понимая, что они сейчас не могут дожать Россию до нужного Трампу политического результата. В таком случае они могут перейти на трек двусторонних взаимоотношений с Москвой, а на стадии какого-то прекращения огня выйти из переговорного процесса по урегулированию войны России против Украины.

С другой стороны, в контексте переговорных процессов, которые сейчас идут между Украиной, Великобританией, Францией по созданию архитектуры именно европейской безопасности, может возникнуть и четвертый вариант.

Это изменение модератора в этом переговорном процессе. То есть когда условно Трамп не будет достаточно политически мотивирован для того, чтобы продолжать осуществлять эту функцию, понимая, что у него недостаточно вариантов давления на Россию, Штаты в этом трехстороннем формате могут быть заменены на Китай по инициативе, например, Украины и Европы,

– предположил политолог.

По его словам, в таком случае Европа получит место за столом переговоров. Китай, который заинтересован в целостности Европейского Союза, будет более настроен на завершение российско-украинской войны. Важно, что российская экономика очень зависима от Китая.

Даже угроза эмбарго со стороны Китая, например, на месяц, одновременное блокирование позиции по Северной Корее может за 30 – 60 дней просто разрушить экономику России, довести ее до дефолта, в частности, до распада,

– добавил исполнительный директор Международной ассоциации малых общин.

Напомним, 30 марта ведущая NBC News Кристен Уэлкер рассказала, что Дональд Трамп возмущен тем, что Владимир Путин игнорирует предложения о перемирии. Президент США не уверен, что соглашение о прекращении огня не будет подписано именно из-за действий России. Однако если это будет вина Москвы, он угрожает санкциями. В частности, он может ввести дополнительные пошлины на российскую нефть.