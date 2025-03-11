У Білому домі стверджують, що Трамп провів "історичні переговори з Росією та Україною"

Білий дім опублікував список 50-ти досягнень Дональда Трампа за 50 днів його президентства. До успіхів політика зарахували й переговори у Саудівській Аравії щодо України.

Так, 16-им номером у списку трампівських "перемог" вказані його зусилля щодо досягнення миру в Україні, передає 24 Канал із посиланням на сайт Білого дому.

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Що відомо

Зазначається, що президент Трампа буцімто "посадив Росію та Україну за стіл переговорів, провівши історичні мирні переговори в Саудівській Аравії".

Нагадаємо, що 18 лютого Росія та США провели переговори в Саудівській Аравії, зокрема щодо завершення війни в Україні. Київ та Європу на зустріч не запросили. Ба більше, українську владу навіть не інформували про те, що вона відбудеться.

Про конкретні результати тих перемовин американців із росіянами повідомлено не було. Однак, очевидно, що Кремль не планує йти на жодні поступки, адже його наратив і вимоги не змінилися.

До слова, 11 березня у Джидді відбуваються переговори української та американської делегацій. На момент публіканції списку досягнень Трампа про результати цієї зустрічі теж нічого не було відомо.