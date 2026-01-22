Стубб сумнівається, що Росія погодиться 20-пунктний мирний план

Президент Фінляндії Александр Стубб сумнівається в тому, що Росія погодиться на мирний план про завершення війни. Він наголосив, що в такому разі необхідно посилювати підтримку України.

Про це Александр Стубб заявив під час "українського сніданку" на Всесвітньому економічному форумі, повідомили у The Guardian.

Чому Стубб сумнівається в прийнятті Росією мирної угоди?

За словами президента Фінляндії, Україна та її партнери здатні домовитися про "гарний пакет" рішень для досягнення міцного миру. Водночас він сумнівається, що Росія погодиться на такі домовленості. Разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте він також обговорив подальшу підтримку України в такому разі.

Путін прагнув захопити Україну та зробити її частиною Росії, однак цього не станеться. Він також намагався зупинити розширення НАТО, але натомість отримав вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу. Це не зовсім історія успіху з точки зору Кремля,

– зауважив лідер Фінляндії.

Александр Стубб також відкинув будь-які твердження про перемогу Росії у війні. За його словами, країна-агресор щодня втрачає близько тисячі солдатів, а російська економіка зазнає серйозних проблем через високу інфляцію та процентні ставки

Що відомо про реалізацію мирного плану?