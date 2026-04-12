Пов'язаний з Епштейном: в Україну приїде ексрадник Стармера, щоб "допомогти Зеленському"
- Морган Максвіні, колишній радник британського прем'єра Кіра Стармера, збирається відвідати Київський безпековий форум. Він цікавиться роллю штучного інтелекту у виборах.
- Максвіні подав у відставку після оприлюднення файлів Епштейна через скандал із призначенням Пітера Мандельсона, пов'язаного з Джеффрі Епштейном.
Іноземні ЗМІ повідомляють, що до України збирається відомий політичний стратег. Ба більше, це може статися вже у квітні.
Про це повідомляє The Times. Мова про Моргана Максвіні, колишнього радника британського прем'єра Кіра Стармера.
Хто такий Морган Максвіні та навіщо він їде в Україну?
Після своєї відставки в лютому, пов'язаної з оприлюдненням файлів Джеффрі Епштейна, Морган Максвіні вирішує, чим зайнятися далі. Його цікавлять вибори в Україні.
Зверніть увагу! 22 березня перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив: в Україні досягли консенсусу щодо неможливості проведення виборів під час воєнного стану.
На думку британського експосадовця, це буде одна з найважливіших подій в новітній європейській історії. Тож він збирається відвідати Київський безпековий форум.
Довідка. 18-й щорічний Київський безпековий форум (КБФ) відбудеться 23 – 24 квітня. Туди приїздять відомі публічні особи, як-от колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, генсек НАТО Марк Рютте, голова Військового комітету НАТО Роб Бауер тощо. На сайті КБФ ідеться: "Наші головні завдання полягають в перемозі України над російським імперіалізмом, вступі України в Європейський Союз та НАТО та поступі нашої держави як впливового, успішного і рівноправного учасника вільного міжнародного життя". Але список учасників форуму в 2026 році поки не публікували.
Друзі вважають, що він був би зацікавлений у наданні допомоги Зеленському. Однак, як відомо, він не веде активних переговорів з урядом України,
– мовиться у статті про Максвіні.
Моргана Максвіні "особливо цікавить роль, яку штучний інтелект може відіграти у виборах в Україні". Адже у 2024 році ШІ використовували в понад 80 відсотках виборів у світі. А Росія, Китай та Іран активно застосовують такі технології для впливу – зокрема, створюють дипфейки та запускають масові кампанії з дезінформації.
Цікаво! В LinkedIn колишнього посадовця вказано, що він спеціалізується на управлінні виборчими кампаніями і зараз є керівником виборчої кампанії Лейбористської партії.
Чому Максвіні подав у відставку?
- Він узяв на себе відповідальність за призначення послом Великої Британії у США Пітера Мандельсона, який мав зв'язки з Джеффрі Епштейном. І вирішив піти з посади керівника апарату Кіра Стармера.
- Максвіні порадив призначити Мандельсона в 2024 році. Після публікації файлів Епштейна 30 січня стало відомо, що Мандельсон передавав Епштейну конфіденційну інформацію про ситуацію на ринках, коли обіймав посаду в уряді під час світової фінансової кризи.
- Тоді на Стармера тисли всередині його Лейбористської партії, аби він відправив Максвіні у відставку. Директор з комунікацій Тім Аллан також пішов з посади, що породило чутки про можливу відставку вже самого Стармера.
- Важливо, що мобільний телефон Максвіні нібито викрали, а там було листування з Мандельсоном і урядова переписка. Довкола цього досить багато незрозумілого. Наприклад, відомо, що Максвіні не одразу сказав поліції, що був керівником апарату прем'єр-міністра.