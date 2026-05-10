У Москві вкотре заявили, що для завершення війни Київ має вивести війська із Донбасу

У Росії заявили, що переговори та завершення війни в Україні можливі лише за умови повного виведення українських військ із Донбасу – вимоги, яку Москва вже неодноразово висувала.

Про це в неділю, 10 травня, заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

На чому наполягає Кремль?

Юрій Ушаков пояснив, що без виведення ЗСУ з Донбасу врегулювання війни в Україні "стоятиме на місці" – навіть через 10 раундів переговорів.

За його словами, Київ нібито "рано чи пізно усвідомить необхідність виведення військ із Донбасу" і зрештою це зробить.