Загроза існує, але є одне "але": чи справді Путін може почати війну проти Європи
- Західні медіа повідомляють про можливу війну Росії проти країн НАТО, що базується на оцінках розвідок.
- Військовий оглядач Давид Шарп наголошує, що загроза існує, однак Путіна стримують обмежені ресурси для реалізації таких планів.
Розмови про можливу війну Росії проти країн НАТО знову посилилися після нових повідомлень західних медіа про оцінки розвідок. Паралельно лунають і протилежні заяви про те, що Кремль не має ресурсу для такого сценарію.
Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп в ефірі 24 Каналу пояснив, чому загроза справді існує. Водночас він наголосив, що ключове "але" впирається у співвідношення бажань Путіна та його реальних можливостей.
Чи може Путін напасти на НАТО і що його стримує?
Публічні сигнали про можливі плани Кремля щодо країн НАТО звучать дедалі частіше, але вирішальним лишається не риторика, а реальні ресурси. Шарп пояснив, що Путін справді мислить категоріями розширення, однак з 2022 року вже видно, як його максимальні цілі не збігаються з можливостями. Саме тому оцінювати ризики треба через призму того, що Росія здатна зробити на практиці.
Усе впирається в можливості. Бажання Путіна дуже сильно не збігаються з його можливостями,
– сказав Шарп.
Він нагадав, що повномасштабне вторгнення в Україну стало показовим прикладом: під великі амбіції підводили ідеологічну базу, але реальність виявилася іншою. Путін і зараз хотів би значно більшого, включно з контролем над Білоруссю та більшою частиною України, однак змушений "замахуватися на менше". За його словами, нині формально окреслені цілі Кремля звузилися до Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а це вже ознака обмежень.
Якби в країнах Балтії щось лежало легко і його можна було б підібрати без серйозних наслідків, він би це зробив,
– наголосив Шарп.
Водночас він пояснив, що напад на країну НАТО означає ризик зіткнення з усім блоком або принаймні його європейською частиною, а це інша ціна для Кремля. На його думку, за таких умов логіка "швидкої здобичі" не працює, бо відповідь може стати надто руйнівною для самої Росії. Саме це "але" і стримує Путіна, навіть якщо сама загроза зберігається.
Війна проти Європи невигідна Кремлю саме зараз
Оцінюючи можливість ескалації за межі України, Шарп звернув увагу на стан російських ресурсів і наслідки, які матиме навіть обмежений конфлікт із країнами НАТО. За його словами, Росія вже зазнала значних економічних і людських втрат, а її можливості вести ще одну велику війну суттєво обмежені. Навіть нинішні завдання в Україні Кремль не здатен виконати повністю, попри концентрацію значної частини ресурсів.
Факт залишається фактом: у Росії не було і немає сил захопити навіть усю Донецьку область,
– зазначив військовий оглядач.
Він підкреслив, що економічне та фінансове виснаження Росії є важливим стримувальним чинником. Санкції не є тотально задушливими, однак у разі нападу на країни НАТО наслідки були б якісно іншими: від повної ізоляції до втрати доступу до фінансових активів і торговельних маршрутів. Саме ці ризики Кремль змушений враховувати, навіть якщо публічно цього не визнає.
Напад на країну НАТО означав би ризик війни з силою, яка потенційно може покласти край існуванню Росії,
– наголосив він.
Шарп також зауважив, що навіть у сценарії замороження війни проти України логіка подальших дій Кремля не веде автоматично до атаки на Європу. За його словами, за наявності вибору Росія радше намагалася б переграти ситуацію в Україні, ніж відкривати новий фронт із набагато сильнішим противником.
Чому загроза все ж існує, попри обмежені можливості Росії?
Військовий оглядач звернув увагу на ще один критично важливий аспект. Проблема полягає не лише у співвідношенні сил, а у стилі ухвалення рішень у Кремлі. Путін уже неодноразово доводив, що здатен ігнорувати реальні ризики, якщо вважає політичну ціну прийнятною або сподівається на швидкий результат.
Путін довів дві речі: він здатен ухвалювати непродумані рішення і готовий іти на великі жертви заради своїх цілей,
— наголосив Шарп.
За його словами, саме це і створює небезпеку для Європи. Навіть за відсутності ресурсів для повноцінної війни з НАТО, Кремль може використовувати погрозу ескалації як інструмент шантажу. Найризикованішим сценарієм є не запланований напад, а ситуація, коли ланцюг інцидентів виходить з-під контролю.
Загроза полягає не лише у прямому нападі, а у можливості зіткнення, після якого почне діяти ефект доміно,
— пояснив аналітик.
Він підкреслив, що саме тому всі сусіди Росії мають виходити з найгірших сценаріїв. Навіть якщо раціональна логіка стримує Кремль, фактор авантюризму та готовності ризикувати робить безпеку Європи питанням постійної пильності, а не сподівань на обмежені можливості російської армії.
Останні новини щодо мирних переговорів:
- У Москві заявили, що мирний план передав Кирило Дмитрієв після зустрічі з представниками США в Маямі. У Кремлі сказали, що документ зараз аналізують і вже потім, залежно від рішень Путіна, продовжать контакти з американською делегацією. Також Пєсков зазначив, що розмову між Трампом і Путіним наразі не планують.
- Політолог Максим Джигун наголосив, що результат переговорів залежить від готовності Вашингтона доводити тиск до кінця. Він згадав про можливі санкційні кроки, зокрема визнання Росії країною-спонсором тероризму, і додав, що ключовим каменем спотикання в переговорах залишаються території. Якщо компромісу не буде, мирної угоди, за його словами, може не статися.
- Політолог Ігор Рейтерович припустив, що документ є надзвичайно компромісним і викликає багато питань до формулювань. Він вважає, що Росія, ймовірно, буде проти, а це поставить партнерів України перед необхідністю реагувати на відмову Москви від компромісів. Експерти також застерегли щодо можливих "пасток", зокрема довкола Запорізької АЕС, і наголосили, що без жорстких юридичних гарантій безпеки будь-які домовленості не матимуть сенсу.