Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала объяснил, почему угроза действительно существует. В то же время он отметил, что ключевое "но" упирается в соотношение желаний Путина и его реальных возможностей.

Может ли Путин напасть на НАТО и что его сдерживает?

Публичные сигналы о возможных планах Кремля в отношении стран НАТО звучат все чаще, но решающим остается не риторика, а реальные ресурсы. Шарп объяснил, что Путин действительно мыслит категориями расширения, однако с 2022 года уже видно, как его максимальные цели не совпадают с возможностями. Именно поэтому оценивать риски надо через призму того, что Россия способна сделать на практике.

Все упирается в возможности. Желания Путина очень сильно не совпадают с его возможностями,

– сказал Шарп.

Он напомнил, что полномасштабное вторжение в Украину стало показательным примером: под большие амбиции подводили идеологическую базу, но реальность оказалась другой. Путин и сейчас хотел бы значительно большего, включая контроль над Беларусью и большей частью Украины, однако вынужден "замахиваться на меньшее". По его словам, сейчас формально очерченные цели Кремля сузились до Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а это уже признак ограничений.

Если бы в странах Балтии что-то лежало легко и его можно было бы подобрать без серьезных последствий, он бы это сделал,

– подчеркнул Шарп.

В то же время он пояснил, что нападение на страну НАТО означает риск столкновения со всем блоком или по крайней мере его европейской частью, а это другая цена для Кремля. По его мнению, при таких условиях логика "быстрой добычи" не работает, потому что ответ может стать слишком разрушительным для самой России. Именно это "но" и сдерживает Путина, даже если сама угроза сохраняется.

Война против Европы невыгодна Кремлю именно сейчас

Оценивая возможность эскалации за пределы Украины, Шарп обратил внимание на состояние российских ресурсов и последствия, которые будет иметь даже ограниченный конфликт со странами НАТО. По его словам, Россия уже понесла значительные экономические и человеческие потери, а ее возможности вести еще одну большую войну существенно ограничены. Даже нынешние задачи в Украине Кремль не способен выполнить полностью, несмотря на концентрацию значительной части ресурсов.

Факт остается фактом: у России не было и нет сил захватить даже всю Донецкую область,

– отметил военный обозреватель.

Он подчеркнул, что экономическое и финансовое истощение России является важным сдерживающим фактором. Санкции не являются тотально удушающими, однако в случае нападения на страны НАТО последствия были бы качественно другими: от полной изоляции до потери доступа к финансовым активам и торговым маршрутам. Именно эти риски Кремль вынужден учитывать, даже если публично этого не признает.

Нападение на страну НАТО означало бы риск войны с силой, которая потенциально может положить конец существованию России,

– подчеркнул он.

Шарп также отметил, что даже в сценарии замораживания войны против Украины логика дальнейших действий Кремля не ведет автоматически к атаке на Европу. По его словам, при наличии выбора Россия скорее пыталась бы переиграть ситуацию в Украине, чем открывать новый фронт с гораздо более сильным противником.

Почему угроза все же существует, несмотря на ограниченные возможности России?

Военный обозреватель обратил внимание на еще один критически важный аспект. Проблема заключается не только в соотношении сил, а в стиле принятия решений в Кремле. Путин уже неоднократно доказывал, что способен игнорировать реальные риски, если считает политическую цену приемлемой или надеется на быстрый результат.

Путин доказал две вещи: он способен принимать непродуманные решения и готов идти на большие жертвы ради своих целей,

- подчеркнул Шарп.

По его словам, именно это и создает опасность для Европы. Даже при отсутствии ресурсов для полноценной войны с НАТО, Кремль может использовать угрозу эскалации как инструмент шантажа. Самым рискованным сценарием является не запланированное нападение, а ситуация, когда цепь инцидентов выходит из-под контроля.

Угроза заключается не только в прямом нападении, а в возможности столкновения, после которого начнет действовать эффект домино,

- объяснил аналитик.

Он подчеркнул, что именно поэтому все соседи России должны исходить из худших сценариев. Даже если рациональная логика сдерживает Кремль, фактор авантюризма и готовности рисковать делает безопасность Европы вопросом постоянной бдительности, а не надежд на ограниченные возможности российской армии.

