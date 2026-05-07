Зеленський очікує на ще один наступ Росії влітку, – Bloomberg

Володимир Зеленський очікує, що Росія здійснить новий наступ цього літа. Про це він уже повідомив європейським партнерам.

Водночас російські війська поки що не можуть досягти значних успіхів і зазнають величезних втрат. Про це пише Bloomberg.

Що Україну може очікувати у майбутньому?

Україна продовжує постійно тиснути на союзників у питанні постачання ППО. Окрім можливого літнього наступу, також існують побоювання щодо ще важчої зими, ніж була попередня.

Джерела Bloomberg зазначають, що диктатор Путін може зробити ставку на нову хвилю масованих атак по українській енергетиці у холодний період. Війна на Близькому Сході змінює пріоритети американців.

За словами анонімних джерел, оскільки переговори є приватними, Путін, ймовірно, робить ставку на те, що конфлікт на Близькому Сході відверне зброю від України та зробить її особливо вразливою в холодні місяці.

Тож Володимир Зеленський просить західних союзників пришвидшити постачання систем ППО та ракет-перехоплювачів, аби підготуватися до чергової зими інтенсивних бомбардувань.

Хоча це прохання не нове – Київ постійно тисне на союзників щодо постачання систем протиповітряної оборони з моменту повномасштабного вторгнення Москви в лютому 2022 року – зараз воно є більш нагальним, оскільки енергетичні та теплоенергетичні об'єкти України стають дедалі складнішими в обслуговуванні після років російських авіаударів по цивільній інфраструктурі,

– зазначає видання.

Протягом перших років війни найбільші зрушення на полі бою, як правило, відбувалися поза зимовими місяцями.

Відтоді розвиток технології безпілотників ускладнив наступальні маневри, створюючи глухий кут на передовій. Тож зимові атаки на інфраструктуру стали значною частиною бойових дій.

За словами джерел, поінформованих про обговорення, Зеленський повідомив своїм союзникам, що очікує чергового російського наступу цього літа, але кремлівські сили поки що не досягають значних успіхів і зазнають величезних втрат.

Україна особливо зацікавлена ​​в отриманні американських систем ППО та ракет Patriot. Це єдина зброя, що виробляється у значній кількості та здатна ефективно протидіяти найруйнівнішим балістичним ракетам, які Росія здатна виробляти у великих кількостях.

За словами джерел, Зеленський під час зустрічей у Єревані попросив партнерів зробити внесок у програму PURL, зосередившись на Patriot. За їхніми словами, європейські ракетні системи, включаючи франко-італійські SAMP/T, не розглядаються як життєздатні альтернативи самі по собі в найближчому майбутньому.

Зверніть увагу! Запаси ракет ППО зазнали додаткового тиску, оскільки США фактично припинили виплачувати військову підтримку Києву, поклавши цей обов'язок на європейських союзників через програму PURL.



Водночас Володимир Зеленський підтвердив, що постачання антибалістичних ракет для України в межах програми PURL триватиме. А Марк Рютте підтвердив подальшу реалізацію програми.

Київ також тисне на ЄС, щоб вони серйозніше поставилися до російської загрози і почали нарощувати виробництво та закупівлі зброї.

До речі, Герой України, заступник командувача ОК "Схід" та екскомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зауважив, що Росія може завдати удару по країнах Балтії. Небезпека полягає у можливому гібридному сценарії: все може початися з керованої кризи, а згодом швидко перейти у фазу із застосуванням зброї, дронів і підготовлених груп.

Україна запропонувала співпрацювати з блоком для спільної розробки європейської системи боротьби з безпілотниками та протиповітряною обороною, але деякі чиновники вважають, що для втілення таких проєктів у реальність знадобиться час.

Водночас Україна наразі повернула собі ініціативу в бойових діях. Українські безпілотники регулярно вражають цілі глибоко всередині Росії, досягаючи навіть Уралу.

До слова, удари України по російській нафтовій промисловості мають величезний вплив, адже Росія не може отримувати необхідні гроші від продажу нафти. Британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон зауважив 24 Каналу, що такі дії України вже дають хороші результати.



Також Україна б'є по портах. Це важливо, бо, як зауважив військовий експерт Павло Нарожний 24 Каналу, удари по російських НПЗ не є ключовим для завершення війни. Він пояснив, що резервуари відновлюються, а експорт продовжується. Тож краще бити саме по портах, звідки відвантажують нафту.

Що з військовою допомогою Україні?

Держдеп США 5 травня схвалив продаж Україні боєприпасів на суму 373,6 мільйона доларів. Замовлення включає 1 200 комплектів хвостових частин для JDAM KMU-572 і 332 комплекти для JDAM KMU-556.

Вперше про такі боєприпаси в Україні заговорили взимку 2022 – 2023. Тоді в ефірі 24 Каналу експерт Defense Express Іван Киричевський зазначав, що їх можна застосовувати для ударів по передньому краю російських військ.

Послаблення західної військової допомоги Україні відзначається уже тривалий час. Але, за словами адмірала Роб Бауер в інтерв'ю 24 Каналу, Україна показує надзвичайну ефективність у відбитті атак та звільненні окупованих земель.

А 30 квітня Україна та низка європейських країн запустили коаліцію Corpus для обміну досвідом для покращення підходів до оборонних закупівель та логістики. Ведуча 24 Каналу Софія Трощук розповіла, що до ініціативи долучилися закупівельні агенції України, Фінляндії, Італії, Норвегії, Швеції та Великої Британії.