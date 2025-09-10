У ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Однак у НАТО вторгнення дронів не розглядають як атаку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Польща вперше відбивалась від російських "Шахедів": все, що відомо

Як у НАТО реагують на російські дрони в Польщі?

За даними джерел Reuters в НАТО, Альянс не розглядає вторгнення безпілотників на територію Польщі як атаку.

Співрозмовник видання додав, що попередня інформація свідчить про навмисне вторгнення від шести до десяти російських дронів.

Це був перший випадок, коли літаки НАТО вступили у протидію потенційним загрозам у повітряному просторі союзників,

– зазначило джерело.

Зазначається також, що системи протиповітряної оборони Patriot, розміщені в регіоні, зафіксували дрони за допомогою своїх радарів, але не відкрили вогонь.

За словами джерел, в нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, а також літаки-заправники, які перебувають у спільному користуванні НАТО.

Важливо! За даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща.

Офіційно речниця НАТО Еллісон Гарт заявила, що Альянс обговорить питання безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі, під час чергового засідання в середу, 10 вересня.

БпЛА порушили повітряний простір: останні новини