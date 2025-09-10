НАТО не розглядає інцидент з дронами як атаку на Польщу, – джерело Reuters
- Російські безпілотники вночі 10 вересня порушили повітряний простір Польщі, але НАТО не розглядає це як атаку.
- У нічній операції проти дронів брали участь польські винищувачі, нідерландські F-35, італійські літаки AWACS та літаки-заправники НАТО.
У ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Однак у НАТО вторгнення дронів не розглядають як атаку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Як у НАТО реагують на російські дрони в Польщі?
За даними джерел Reuters в НАТО, Альянс не розглядає вторгнення безпілотників на територію Польщі як атаку.
Співрозмовник видання додав, що попередня інформація свідчить про навмисне вторгнення від шести до десяти російських дронів.
Це був перший випадок, коли літаки НАТО вступили у протидію потенційним загрозам у повітряному просторі союзників,
– зазначило джерело.
Зазначається також, що системи протиповітряної оборони Patriot, розміщені в регіоні, зафіксували дрони за допомогою своїх радарів, але не відкрили вогонь.
За словами джерел, в нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, а також літаки-заправники, які перебувають у спільному користуванні НАТО.
Важливо! За даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Республіки Польща.
Офіційно речниця НАТО Еллісон Гарт заявила, що Альянс обговорить питання безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі, під час чергового засідання в середу, 10 вересня.
БпЛА порушили повітряний простір: останні новини
- В ніч на 10 вересня, під час удару по Україні, безпілотники неодноразово порушили повітряний простір Польщі. Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що йдеться саме про російські дрони.
- Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо російського удару. Також президент зазначив, що держава готова допомогти розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів.
- Очільник МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що російські дрони, що залетіли в Польщу, свідчать про те, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати, оскільки він не був належним чином покараний за свої попередні злочини. За словами міністра, слабка реакція ще більше спровокує Росію.