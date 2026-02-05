Трампу критично потрібна Гренландія: Венс назвав ключову причину

Американська система ППО втратить ефективність у разі, якщо Гренландія опиниться під контролем Росії чи Китаю. Острів має критичне значення для національної безпеки США.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час спілкування із журналісткою.

Чому Гренландія є критично важливою для США?

Коментуючи питання безпеки Джей Ді Венс наголосив, що без контролю над Гренландією національна безпека США є менш ефективною. Аргументуючи це так: в разі ракетної атаки на США, система протиракетної оборони (ПРО) може не спрацювати.

Не дай Боже, я не думаю, що це станеться, але якби якась країна запустила ракету по США, ми не змогли б захиститися,

– сказав Венс.

Він додав, що вважає такий сценарій малоймовірним, проте визнав його серйозною загрозою для Америки.

Також віцепрезидент розкритикував Данію за недостатні інвестиції у безпеку острова, підкресливши, що фактичну відповідальність за його захист несуть Сполучені Штати. При цьому останні не мають ані формального контролю над Гренландією, ані прямої вигоди від виконання цієї ролі.

Венс вважає, що позиція Трампа полягає в необхідності справедливого балансу – якщо США гарантують безпеку стратегічно важливої території та глобальної системи ППО, Вашингтон має отримати за це відповідну користь.

