Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения с журналисткой.

Почему Гренландия является критически важной для США?

Комментируя вопрос безопасности Джей Ди Вэнс отметил, что без контроля над Гренландией национальная безопасность США является менее эффективной. Аргументируя это так: в случае ракетной атаки на США, система противоракетной обороны (ПРО) может не сработать.

Не дай Бог, я не думаю, что это произойдет, но если бы какая-то страна запустила ракету по США, мы не смогли бы защититься,

– сказал Вэнс.

Он добавил, что считает такой сценарий маловероятным, однако признал его серьезной угрозой для Америки.

Также вице-президент раскритиковал Данию за недостаточные инвестиции в безопасность острова, подчеркнув, что фактическую ответственность за его защиту несут Соединенные Штаты. При этом последние не имеют ни формального контроля над Гренландией, ни прямой выгоды от выполнения этой роли.

Вэнс считает, что позиция Трампа заключается в необходимости справедливого баланса – если США гарантируют безопасность стратегически важной территории и глобальной системы ПВО, Вашингтон должен получить за это соответствующую пользу.

