Знову за ґрати: що відомо про організатора замахів в Україні, якого раніше помилувала Санду

Один із громадян Молдови, затриманих у справі про підготовку замовних убивств українських політиків та громадських діячів, раніше вийшов на волю за помилуванням президентки Маї Санду. Після появи нових даних про його можливі зв'язки зі злочинним угрупованням указ про помилування було відкликано.

Тепер фігуранту знову загрожує в'язниця. Про це пише Аnticoruptie.

Що відомо про фігуранта справи, якого раніше помилувала Санду?

Один із організаторів підготовки замахів на відомих українських діячів раніше був помилуваний у Молдові, однак тепер це рішення скасовано. Йдеться про громадянина Молдови Ніколає Шепеля 1995 року народження, який фігурує у справі про підготовку замовних убивств публічних, військових і політичних діячів України.

У 2017 році Шепель отримав вирок у Росії за наркоторгівлю. У 2019-му його перевели для відбування покарання до Молдови, а в 2022 році він вийшов на свободу після помилування президентки Маї Санду на підставі клопотання засудженого та прокуратури.

19 лютого в адміністрації президентки повідомили про відкликання указу про помилування. Там пояснили, що рішення скасували після появи нової інформації від правоохоронців. Ці дані свідчать про можливі зв'язки помилуваного зі злочинною групою і ставлять під сумнів підстави, на яких йому надали помилування.

Що відомо про спробу злочинної організації вчинити замахи на українських діячів?