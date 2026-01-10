"Велика честь": Трамп готовий прийняти Нобелівську премію миру від лідерки опозиції Венесуели
- Трамп заявив, що прийме Нобелівську премію миру, назвавши це великою честю, якщо Марія Коріна Мачадо передасть її йому.
- Нобелівський комітет наголосив, що премія не може бути розділена або передана іншій особі, і рішення про її присудження є остаточним.
Президент США Дональд Трамп заявив, що прийме Нобелівську премію миру, якщо лауреатка 2025 року Марія Коріна Мачадо запропонує передати її йому. Вони планують зустрітися наступного тижня.
Трамп вже неодноразово заявляв, що гідний отримати Нобелівську премію миру. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Washington Post.
Що сказав Трамп про готовність отримати премію миру?
У інтерв'ю Fox News Трамп повідомив, що почув про бажання лідерки венесуельської опозиції Мачадо передати премію, і назвав це великою честю. У Білому домі не надали додаткових деталей щодо зустрічі.
Марія Коріна Мачадо отримала премію за невпинну роботу з просування демократичних прав у Венесуелі та боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії.
Згодом вона заявила, що присвячує перемогу Дональду Трампу. Раніше Трамп неодноразово стверджував, що мав би отримати Нобелівську премію миру. Він наголосив на своїй ролі у завершенні воєн і після оголошення лауреатки цього року критикував Нобелівський комітет за нібито політичні мотиви присудження нагороди.
Як відреагував Нобелівський комітет?
Представники Нобелівського комітету наголосили, що премія не може бути розділена або передана іншій особі.
Після оголошення про присудження Нобелівської премії вона не може бути відкликана, розділена або передана іншим особам. Рішення є остаточним і діє безстроково, – зазначили представники комітету.
Що відомо про спецоперацію Америки у Венесуелі?
У ніч з 2 на 3 січня США здійснили серію ударів по Каракасу, столиці Венесуели, поціливши в урядові будівлі та військові бази. Пізніше стало відомо, що американські військові затримали президента Ніколаса Мадуро та його дружину.
Їх обвинувачують у наркотероризмі та змові з метою імпорту кокаїну, зберіганні кулеметів та вибухових пристроїв. Також їх обвинувачують у змові з метою зберігання кулеметів і вибухових пристроїв проти США.
Марко Рубіо заявив, що США не визнають віцепрезидентку Венесуели Делсі Родрігес легітимною лідеркою країни. Рубіо зазначив, що стратегія США щодо Венесуели залежатиме від дій венесуельських посадовців у найближчі тижні.