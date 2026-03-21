Трамп роздратований: політолог припустив 2 причини нової дивної заяви в бік України

Трамп зробив нову дивну заяву в бік України. Однак у цьому немає величезної проблеми, адже це вже не перший подібний випад Трамп у бік України.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що реагувати на такі заяви Трампа не треба. Хіба це може робити Президент України Володимир Зеленський у стриманому тоні.

Яка причина таких заяв Трампа?

Фесенко зазначив, що треба дивитись контекст заяви про роздратування тим, що Україна нічого не зробила. Часто його слова вириваються з контексту та набувають самостійного значення. Це може бути відповідь на питання журналіста чи текст із соцмережі Truth Social. Що важливо, Трамп зараз роздратований.

Він звинувачує європейців, інші країни в тому, що вони не допомагають. Україна ж пропонувала допомогу, а США відмовились. То що означає Україна нічого не зробила? Я вважаю, що такі слова Трампа – це просто індикатор його емоцій, його настрою. Він роздратований. Він зараз шукає джерело проблем не в себе, у своїх прорахунках і помилках, а шукає об'єкти, на які можна вилити своє роздратування,

– зауважив політолог.

Він продовжив, що Україна – традиційно вже об'єкт для роздратування. Логіки у висловлюваннях Трампа шукати не треба.

Що робити з Трампом далі?

За словами політолога, є велика підозра, що в оточенні Трампа є люди, які налаштовують його проти України. Саме тут джерело, коріння його роздратованої реакції щодо України. Це те, що може бути проблемою. Таке пояснення випливає з того, що Трамп неодноразово робив такі роздратовані заяви в бік України.

"Хтось постійно говорить йому про Україну в негативному сенсі. Настрій Трампа та його емоції формуються тим, із ким він останнім говорив. Хтось налаштував його відповідним чином. На жаль, цей чинник теж може працювати. Не треба з цього робити трагедії. Одна з місій нашої делегації полягає в тому, щоб зняти роздратування", – наголосив Фесенко.

Він додав, що українці поговорять із американськими переговорниками, Стівом Віткоффом. Треба нагадати, що Україна пропонувала свою допомогу, США відмовились. На фактах треба спростувати заяви Трампа. Проблема Трампа швидше емоційно-психологічна, ніж політична.

