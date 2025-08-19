19 серпня, 09:08
Макрон запропонував введення нових заходів проти Росії у разі провалу переговорів
Основні тези
- Еммануель Макрон закликав посилити санкції проти Росії у разі провалу переговорів щодо закінчення війни в Україні.
- Макрон підкреслив необхідність єдиної позиції союзників України та посилення тиску на Росію у разі перешкоджання.
Президент Франції Еммануель Макрон закликав посилити санкції проти Росії у разі провалу переговорів стосовно закінчення війни в Україні.
Він заявив про чітку потребу подібної позиції з боку союзників України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.
Дивіться також Росія випробовує санкції США: танкери з газом йдуть до Азії
До чого закликав Макрон?
Французький лідер у коментарі журналістам у Вашингтоні запропонував рішення у разі перешкоди мирному врегулюванню з боку російської сторони.
Якщо процес буде відхилено, ми всі також згодні з тим, що санкції доведеться посилити, і в будь-якому разі доведеться зайняти позицію, яка посилить тиск на російську сторону,
– заявив Еммануель Макрон.
Що цьому передувало?
- Нагадаємо, що Дональд Трамп і Володимир Зеленський у понеділок, 18 серпня, провели спільну зустріч у Білому домі. Разом з українським президентом до США прибула низка лідерів Європейського Союзу та Альянсу.
- Ще напередодні переговорів у США Еммануель Макрон заявив про серйозність ситуації не лише для України, а й для Європи. Він наголосив на важливості участі в обговореннях та попередив про ризики прояву слабкості перед Росією.
- Цікаво, що Дональд Трамп погрожував Росії "дуже суворими наслідками" у разі відмови від припинення вогню в Україні. Утім, після його зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці його позиція з цього приводу вочевидь змінилася.
- Сам Володимир Зеленський теж наголошував на потребі санкцій у разі відмови Росії від тристоронніх переговорів. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн днями заявила, що 19-й пакет санкцій буде ухвалено у вересні.