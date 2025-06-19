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Геополітика Росія Путіну поставили єдине гостре питання – про вбивство людей у Києві: той навіть втратив голос
19 червня, 02:49
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Путіну поставили єдине гостре питання – про вбивство людей у Києві: той навіть втратив голос

Поліна Буянова
Основні тези
  • Владімір Путін під час пресконференції заявив, що Росія нібито не знищувала житлові квартали в Києві, а удар був "по військових заводах".
  • Путін також цинічно зазначив, що Росія не розпочинала військових дій в Україні та готова продовжувати переговори після 22 червня.

В ніч на 19 червня Владімір Путін дав пресконференцію. Під час зустрічі з керівниками світових інформагентств очільник Кремля заявив, що Росія нібито "не знищувала" житлові квартали в Києві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ, які цитують Путіна.

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Путін прокоментував обстріл Києва

Під час пресконференції Владіміру Путіну традиційно ставили порівняно нейтральні та загальні питання. Однак один із журналістів все ж запитав очільника Кремля про жорстокий удар по Києву, який російські війська здійснили в ніч на 17 червня.

У відповідь Путін закашлявся та навіть втратив голос.

Росія не знищувала житлові квартали у Києві, удар був по військових заводах. Якби ваші журналісти бачили, як знищили наші ракети цілі житлові квартали, вони навряд чи могли б вам щось сказати, 
– сказав він.

Кремлівський диктатор також вкотре повторив свою ж тезу про те, що українське керівництво нібито "саме розпочало війну" на власній території з важкою технікою та авіацією, але про це "ніхто не хоче сьогодні згадувати".

Ми вважаємо, що ми не розпочинали військових дій в Україні, а намагаємось їх закінчити, 
– цинічно підкреслив Путін.

До слова, під час пресконференції Владімір Путін також заявив, що "ситуація для Києва погіршуватиметься". Водночас очільник Кремля додав, що Росія готова продовжувати переговори й новий раунд можливий вже після 22 червня.