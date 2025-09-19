Спецпредставник США пророкує Донбасу "балтійський" сценарій, – The Telegraph
- Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що Україні доведеться прийняти реальність окупації більшої частини Донбасу Росією, але це не означає юридичного визнання суверенітету Росії над цими територіями.
- Келлог зазначив, що США ставляться до окупованих територій України так само як і до країн Балтії під час їхньої окупації СРСР, підкреслюючи, що де-факто статус не означає де-юре визнання.
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Україні доведеться змиритися з реальністю, в якій Росія вже окупувала більшу частину Донбасу. Однак це не означає юридичного визнання суверенітету країни-агресорки над цими територіями.
За словами Келлога, Сполучені Штати обіцяють ставитися до окупованих частин України так, як ставилися до країн Балтії у 1940 – 80-х роках. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на його інтерв’ю The Telegraph.
Що сказав Келлог про окуповані території?
Спецпредставник президента США з питань України та Росії наголосив, що "Трамп не торгує українською землею" і в територіальних питаннях останнє слово залишається за Києвом. Однак закликав "бути реалістами".
Донецька область окупована на 65%. Луганська – на 98%. Ви повинні прийняти реальність. Де-факто не означає де-юре,
– заявив Кіт Келлог.
Він також навів приклад трьох балтійських країн, які СРСР окупував у 1940 році. Тоді Сполучені Штати не визнали їх частиною Радянського Союзу юридично, але "де-факто вони були частиною СРСР". За його словами, така ж ситуація наразі й на Донбасі.
Коментуючи небажання Трампа запроваджувати жорсткі санкції проти Росії, попри кілька ультиматумів із пропущеними дедлайнами, Келлог пояснив ситуацію наміром президента США "дати дипломатії всі шанси".
А щодо непоступливості Росії заявив, що проблема полягає в тому, що Володимир Путін не розуміє реального стану справ. За словами Келлога, його вводять в оману і тому російський диктатор думає, що виграє цю війну, але це не так.
Політик пояснив, що "Трамп просто дає йому свободу дій і час сісти за стіл переговорів, але ми все ще тримаємо карти". Він зазначив, що президент США роздратований цією ситуацією, бо вважав, що його особисті стосунки з Путіним дадуть змогу швидко укласти мир. А також додав, що за зачиненими дверима Трамп набагато зліший, ніж публічно.
Заяви Келлога щодо війни в Україні: коротко про головне
Раніше Кіт Келлог заявив, що російська армія не така сильна, як стверджують прокремлівські пропагандисти. Він також порадив Путіну припинити погрожувати Європі ядерною зброєю.
Водночас спецпредставник президента США вважає, що у разі перемоги в Україні, Путін може атакувати країни НАТО. На його думку, Росію варто сприймати як експансіоністську державу.
Келлог додає, що Росії байдуже до людського життя. Він нагадав, що росіяни – це нація, яка втратила 68 000 осіб під час Сталінградської битви у 1942 – 1943 роках і "оком не кліпнула".