Застосував старий прийом: військовий експерт зауважив нюанси операції Трампа у Венесуелі

Дональд Трамп провів військову операцію проти Венесуели, і це одразу викликало багато запитань. Її обговорюють у контексті війни Росії проти України та того, як США можуть тиснути на Кремль.

Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому вважає цей крок показовим. Він зауважив, що Трамп міг використати старий прийом американських президентів, щоб підсилити свої позиції всередині країни.

Операція Трампа у Венесуелі і внутрішня політика США

Операцію у Венесуелі Романенко пов'язав із потребою Трампа перемкнути увагу американців. Усередині США накопичився негатив через скандали, а рейтинги просіли перед важливими політичними подіями.

Зауважте! 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунала серія вибухів у різних районах міста. Після ударів з'явилися стовпи диму, частина південних кварталів, зокрема поблизу військової бази, залишилася без електропостачання. У мережі поширювали відео, на яких, за припущеннями OSINT-спільнот, могли бути американські військові гелікоптери.

У такій ситуації зовнішній силовий крок часто стає швидким способом змінити порядок денний.

Це старий прийом американських президентів: мала, але переможна війна десь поруч,

– зауважив Романенко.

Підготовку до дій, за його словами, робили показово: залучали великі ресурси, щоб підкреслити рішучість. Паралельно працювали американські спецслужби, і саме їхня робота дала практичний результат. Далі цей результат легко подати як успіх і використати в політичній кампанії.

Він пропагандистськи продасть ці досягнення,

– пояснив експерт.

Такий крок має додати Трампу впевненості й зменшити тиск критики всередині країни. Він формує образ лідера, який здатний діяти жорстко, коли його "дотискають" обставини. Саме тому цю історію, за цією логікою, ще довго триматимуть у публічному просторі.

Чи стала операція США у Венесуелі сигналом для Путіна?

Операція у Венесуелі, за оцінкою експерта, важлива не лише як внутрішня історія США. Вона показує, що Трамп здатен ухвалювати силові рішення швидко, навіть попри свята й паузи в політичному житті. Це створює для Москви додатковий подразник, бо демонструє готовність діяти жорсткіше, коли з'являється політична воля.

Трамп дотиснув проведення такої операції, і це надає йому сили, щоб просунутися вперед і в українському питанні,

– зазначив Романенко.

Він також звернув увагу на те, як Путін, на його думку, намагається перехоплювати ініціативу й затягувати процес. Як приклад навів ситуацію в Анкориджі, коли Трамп заходив із планом зупинки бойових дій, а вийшов із іншим порядком денним.

Путін переформатовує Трампу, як це було в Анкориджі: без кінця давайте будемо займатися документами, а десь в кінці буде зупинення бойових дій,

– зауважив експерт.

На його думку, саме тому Україні важливо тримати фокус на тому, що для нас це війна, а не "конфлікт", і вимагати рішень по суті. Ця історія може стати ще одним епізодом, який підштовхне Вашингтон жорсткіше тиснути на Росію, принаймні санкційно.

Що відомо про ситуацію у Венесуелі?