Трамп пожартував, що може стати новим президентом Венесуели
- Президент США Дональд Трамп пожартував, що може балотуватися у президенти Венесуели, заявивши, що його там люблять.
- Він висловив цю ідею під час засідання Кабінету міністрів США, натякаючи на можливе суперництво з Делсі Родрігес.
Як Трамп жартома задумався стати президентом Венесуели?
Президент США Дональд Трамп вважає, що користується неабиякою популярністю серед венесуельців. Він пожартував, що міг би балотуватися у президенти латиноамериканської країни проти Делсі Родрігес, яка зараз зайняла місце Ніколаса Мадуро.
Я можу поїхати до Венесуели та балотуватися на посаду президента проти Делсі. Це варіант. Мене там люблять,
– сказав Трамп.
США уклали з Венесуелою "золоту угоду"
США офіційно визнали чинний уряд Венесуели на чолі з Делсі Родрігес. Трамп заявив, що вона робить чудову роботу, тому що вона працює зі США та конкретно Марко Рубіо.
США також уклали з Венесуелою "золоту угоду". За словами Трампа, вона дощволить двом країнам співпрацювати для сприяння продажу венесуельського золота та інших мінералів.