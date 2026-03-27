Трамп пожартував, що може стати новим президентом Венесуели
27 березня, 17:09
Трамп пожартував, що може стати новим президентом Венесуели

Сергій Попович
Основні тези
  • Президент США Дональд Трамп пожартував, що може балотуватися у президенти Венесуели, заявивши, що його там люблять.
  • Він висловив цю ідею під час засідання Кабінету міністрів США, натякаючи на можливе суперництво з Делсі Родрігес.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може балотуватися у президенти Венесуели. Він каже, що венесуельці його люблять.

Про це Трамп заявив на засіданні Кабінету міністрів США.

Дивіться також Куба вже на межі: чи почне Трамп війну, щоб добити острів і чи втрутяться Китай з Росією 

Як Трамп жартома задумався стати президентом Венесуели?

Президент США Дональд Трамп вважає, що користується неабиякою популярністю серед венесуельців. Він пожартував, що міг би балотуватися у президенти латиноамериканської країни проти Делсі Родрігес, яка зараз зайняла місце Ніколаса Мадуро.

Я можу поїхати до Венесуели та балотуватися на посаду президента проти Делсі. Це варіант. Мене там люблять, 
– сказав Трамп.

США уклали з Венесуелою "золоту угоду"

  • США офіційно визнали чинний уряд Венесуели на чолі з Делсі Родрігес. Трамп заявив, що вона робить чудову роботу, тому що вона працює зі США та конкретно Марко Рубіо.

  • США також уклали з Венесуелою "золоту угоду". За словами Трампа, вона дощволить двом країнам співпрацювати для сприяння продажу венесуельського золота та інших мінералів.