"Україна – наш ворог": Орбан різко висловився щодо вимоги відмовитися від російського газу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко назвав Україну ворогом своєї країни через енергетичний тиск на ЄС. За його словами, вимоги Києва щодо відмови від російського газу загрожують благополуччю угорських сімей.

Орбан вже неодноразово звинувачував Київ у різних ситуаціях. Про це пише видання Magyar Nemzet.

Дивіться також Означатиме негайну війну з Росією, – Орбан зухвало висловився про вступ України до ЄС

Чому Орбан заявляє, що Україна ворог для Угорщини?

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна є ворогом Угорщини через її постійні вимоги до Євросоюзу щодо відмови Будапешта від російського газу. За його словами, це загрожує програмі зниження тарифів на енергоносії для угорських родин.

Орбан виступив на антивоєнному зібранні у місті Сомбатгей, підкресливши, що без дешевої російської енергії середня річна плата угорців за комунальні послуги могла б зрости до 800 тисяч – 1 мільйона форинтів. Він також застеріг, що спроби "від'єднатися від російського газу" вигідні енергетичним компаніям, які прагнуть "забрати гроші людей".

Хто таке говорить, той ворог Угорщини. Отже, Україна є нашим ворогом,

– наголосив Орбан.

Які заяви робить Орбан щодо вступу України в ЄС?