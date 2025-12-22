Орбан порівняв керівницю Євродипломатії Каллас з Наполеоном та Гітлером
- Віктор Орбан порівняв високу представницю ЄС Каю Каллас з Наполеоном та Гітлером.
- Орбан заявив, що в Європи є "традиція" нападати на Росію, але такі спроби завершувалися невдачею.
Віктор Орбан знову виступив з антиєвропейською заявою. Прем'єр-міністр Угорщини порівняв високу представницю Євросоюзу Каю Каллас із Наполеоном та Гітлером.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Чому таке порівняння навів Орбан?
Віктор Орбан виступив на "антивоєнному" проросійському мітингу в місті Сегед. Там він зробив нову заяву проти ЄС. Угорський прем'єр порівняв високу представницю Європейського Союзу з питань дипломатії Каю Каллас із Наполеоном та Гітлером.
За словами Орбана, у Європи є "велика традиція" нападати на Росію. Проте, мовляв, французький імператор та фюрер не досягли успіху.
На Росію вже напав, скажімо, Наполеон, чи не так? І Гітлер. Вони не досягли успіху. Зараз, звичайно, у Каї Каллас це вийде,
– сказав прем'єр Угорщини.
Останні схожі заяви Орбана
Раніше Віктор Орбан засумнівався, що Росія першою почала повномасштабне вторгнення в Україну. Також тоді він розкритикував ЄС за фінансову підтримку Києва.
Ба більше, угорський прем'єр вважає, що використання заморожених російських активів можна розцінювати як "оголошення війни".
Водночас Орбан наголосив, що поразка України у війні була б катастрофою. Тут він згадав про стабільність сусідньої держави, яка важлива для безпеки Угорщини.