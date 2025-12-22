Укр Рус
Геополітика Європа Орбан порівняв керівницю Євродипломатії Каллас з Наполеоном та Гітлером
22 грудня, 01:58
2

Орбан порівняв керівницю Євродипломатії Каллас з Наполеоном та Гітлером

Дарія Черниш
Основні тези
  • Віктор Орбан порівняв високу представницю ЄС Каю Каллас з Наполеоном та Гітлером.
  • Орбан заявив, що в Європи є "традиція" нападати на Росію, але такі спроби завершувалися невдачею.

Віктор Орбан знову виступив з антиєвропейською заявою. Прем'єр-міністр Угорщини порівняв високу представницю Євросоюзу Каю Каллас із Наполеоном та Гітлером.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Дивіться також Орбан несподівано заявив, що крах України став би катастрофою

Чому таке порівняння навів Орбан?

Віктор Орбан виступив на "антивоєнному" проросійському мітингу в місті Сегед. Там він зробив нову заяву проти ЄС. Угорський прем'єр порівняв високу представницю Європейського Союзу з питань дипломатії Каю Каллас із Наполеоном та Гітлером.

За словами Орбана, у Європи є "велика традиція" нападати на Росію. Проте, мовляв, французький імператор та фюрер не досягли успіху.

На Росію вже напав, скажімо, Наполеон, чи не так? І Гітлер. Вони не досягли успіху. Зараз, звичайно, у Каї Каллас це вийде,
– сказав прем'єр Угорщини.

Останні схожі заяви Орбана

  • Раніше Віктор Орбан засумнівався, що Росія першою почала повномасштабне вторгнення в Україну. Також тоді він розкритикував ЄС за фінансову підтримку Києва.

  • Ба більше, угорський прем'єр вважає, що використання заморожених російських активів можна розцінювати як "оголошення війни".

  • Водночас Орбан наголосив, що поразка України у війні була б катастрофою. Тут він згадав про стабільність сусідньої держави, яка важлива для безпеки Угорщини.