Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Смотрите также Орбан неожиданно заявил, что крах Украины стал бы катастрофой

Почему такое сравнение привел Орбан?

Виктор Орбан выступил на "антивоенном" пророссийском митинге в городе Сегед. Там он сделал новое заявление против ЕС. Венгерский премьер сравнил высокую представительницу Европейского Союза по вопросам дипломатии Каю Каллас с Наполеоном и Гитлером.

По словам Орбана, у Европы есть "большая традиция" нападать на Россию, но, мол, французский император и фюрер не достигли успеха.

На Россию уже напал, скажем, Наполеон, не так ли? И Гитлер. Они не достигли успеха. Сейчас, конечно, у Кайи Каллас это получится,

– сказал премьер Венгрии.

Последние похожие заявления Орбана