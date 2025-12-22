Про це інформує 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Чому таке порівняння навів Орбан?

Віктор Орбан виступив на "антивоєнному" проросійському мітингу в місті Сегед. Там він зробив нову заяву проти ЄС. Угорський прем'єр порівняв високу представницю Європейського Союзу з питань дипломатії Каю Каллас із Наполеоном та Гітлером.

За словами Орбана, у Європи є "велика традиція" нападати на Росію. Проте, мовляв, французький імператор та фюрер не досягли успіху.

На Росію вже напав, скажімо, Наполеон, чи не так? І Гітлер. Вони не досягли успіху. Зараз, звичайно, у Каї Каллас це вийде,

– сказав прем'єр Угорщини.

Останні схожі заяви Орбана