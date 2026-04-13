Орбан уперше виступив із заявою після розгромної поразки на виборах
- Віктор Орбан вперше виступив із заявою після поразки на виборах, визнавши, що партія "Фідес" програла.
- Орбан оголосив про плани на внутрішні зміни в партії та проведення засідання виконавчого комітету 28 квітня.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив першу публічну заяву після визнання поразки своєї партії "Фідес" на парламентських виборах. Перемогу здобула опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра.
Про це повідомляє Telex.
Цікаво Трамп помилився щодо Орбана: як цим може скористатися Європейський Союз
Що сказав Орбан у зверненні до виборців після поразки?
У відеозверненні на своїй сторінці у фейсбуці Орбан зазначив, що коаліцію "Фідес-KDNP" у неділю підтримали 2,25 мільйона виборців. За його словами, у 2014 році з такою ж кількістю голосів партія перемогла, однак цього разу цього вистачило лише для того, щоб "чесно програти".
Політик запевнив, що його прихильники й надалі можуть на нього розраховувати. Він також оголосив про намір провести внутрішні зміни в партії.
Найближчим часом ми реорганізуємося, відвідаємо кожен виборчий округ, зберемо наших волонтерів, активістів, представників і кандидатів,
– заявив Орбан.
Він додав, що 28 квітня відбудеться засідання виконавчого комітету "Фідес", де обговорять подальші кроки після виборів.
Віктор Орбан звернувся до виборців після визнання програшу на виборах / Відео з фейсбуку Орбана
До речі, політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу висловив думку, чому Орбан зреагував стримано на результати парламентських виборів в Угорщині і вирішив привітати Петера Мадяра з перемогою. Експерт вважає, що для Віктора Орбана результати голосування стали шоком, адже той сподівався на інші цифри.
Що зараз відомо про результати парламентських виборів в Угорщині?
12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. За результатами підрахунку 98,94% голосів, лідирує партія "Тиса". Політсила Петера Мадяра має отримати 138 місць у парламенті, орбанівська партія "Фідес" – 55 місць, а ультраправа "Наша батьківщина" – 6.
Уже після початку підрахунку голосів та збільшення розриву між "Тисою" та "Фідес" Віктор Орбан визнав поразку на парламентських виборах в Угорщині та привітав лідера партії "Тиса" Петера Мадяра з перемогою. Водночас Орбан заявив, що його партія "Фідес" продовжуватиме служити Угорщині.
Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр після перемоги на виборах заявив про зміну зовнішньополітичного курсу Угорщини, обіцяючи відновити довіру партнерів у ЄС та НАТО. Він також наголосив на відновленні дружніх відносин із країнами Центрально-Східної Європи, зокрема з Польщею.
Також Петер Мадяр уже встиг дати велику пресконференцію, де зробив багато заяв щодо війни в Україні, Росії, закупівлі нафти в Москви та відновлення відносин із Києвом.