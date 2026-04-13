Орбан уперше виступив із заявою після розгромної поразки на виборах

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив першу публічну заяву після визнання поразки своєї партії "Фідес" на парламентських виборах. Перемогу здобула опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра.

Про це повідомляє Telex.

Що сказав Орбан у зверненні до виборців після поразки?

У відеозверненні на своїй сторінці у фейсбуці Орбан зазначив, що коаліцію "Фідес-KDNP" у неділю підтримали 2,25 мільйона виборців. За його словами, у 2014 році з такою ж кількістю голосів партія перемогла, однак цього разу цього вистачило лише для того, щоб "чесно програти".

Політик запевнив, що його прихильники й надалі можуть на нього розраховувати. Він також оголосив про намір провести внутрішні зміни в партії.

Найближчим часом ми реорганізуємося, відвідаємо кожен виборчий округ, зберемо наших волонтерів, активістів, представників і кандидатів,

– заявив Орбан.

Він додав, що 28 квітня відбудеться засідання виконавчого комітету "Фідес", де обговорять подальші кроки після виборів.

Віктор Орбан звернувся до виборців після визнання програшу на виборах / Відео з фейсбуку Орбана

До речі, політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу висловив думку, чому Орбан зреагував стримано на результати парламентських виборів в Угорщині і вирішив привітати Петера Мадяра з перемогою. Експерт вважає, що для Віктора Орбана результати голосування стали шоком, адже той сподівався на інші цифри.

