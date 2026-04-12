Орбан визнав поразку: він привітав Мадяра з перемогою та розповів, що робитиме далі

12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Після підрахунку понад половини голосів стало очевидно, що опозиційна партія "Тиса" перемагає". Суперникам не залишилось нічого, окрім як визнати це.

Так, чинний прем'єр Угорщини Віктор Орбан визнав поразку на виборах. Про це йдеться у дописі лідера партії "Тиса" Петера Мадяра.

Як Орбан відреагував на поразку на виборах?

Так, Мадяр написав у Facebook, що Віктор Орбан привітав його з перемогою по телефону.

Орбан підтвердив слова Мадяра під час виступу перед своїми прихильниками.

Результат виборів, хоча ще не остаточний, є зрозумілим і очевидним. Відповідальність і можливість формувати уряд нам не дісталися. Я привітав партію-переможця,

– сказав прем'єр у зверненні до виборців.

Політик додав, що його партія "Фідес" і надалі служитиме Угорщині та її народу. "Ми ніколи не здамося. Ніколи", – наголосив він.

Зауважимо, що після опрацювання понад 66% бюлетенів "Тиса" партія Мадяра здобуває 137 мандатів у парламенті, тобто конституційну більшість. Натомість партія "Фідес" поки отримує 55 місць у 199-місному парламенті.

До слова, вже з'явилася реакція глави Єврокомісії на попередні результати виборів в Угорщині. "Сьогодні ввечері Угорщина – це місце, де серце Європи б'ється найсильніше", – написала у соцмережі "Х" Урсула фон дер Ляєн.

Вибори до парламенту Угорщини: останні новини