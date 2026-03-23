Склади вщерть забиті ракетами: Іран показав одне зі своїх підземних сховищ зі зброєю
- Іран поширив відео, яке демонструє підземне сховище зі зброєю.
- Мовиться про військову базу з безпечною системою перезарядки та приховування засобів ППО.
Війна на Близькому Сході триває вже понад 3 тижні. Попри заяви США, Іран все ще зберігає військовий потенціал. Про це свідчить поширене іранською стороною відео з одного з підземних сховищ зброї.
Таку інформацію передає ресурс Clash Report.
До теми Усе провалено: політолог назвав цілі, які мали Трамп й Ізраїль у війні проти Ірану
Що відомо про озброєння Ірану?
Зафільмовані кадри демонструють базу протиповітряної оборони країни, де зберігаються великі запаси ракет, функціонує безпечна система перезарядки озброєння і достатньо місця для приховування основних засобів ППО.
Цікаво, що Дональд Трамп заявив про нібито успішні переговори з іранською стороною. Він стверджував, що країна погодилася відмовитися від ядерного озброєння. При цьому влада Ірану спростовує слова американського лідера й говорить, що той, мовляв, "відступає" після попереджень Тегерану.
Куди можуть долетіти іранські ракети?
Іранські ракети змогли подолати системи протиповітряної оборони Patriot і вразити енергетичну інфраструктуру на Близькому Сході, зокрема на території Катару та Бахрейну. Крім того, Іран здійснив ракетний запуск у напрямку військової бази на острові Дієго-Гарсія.
До того ж, Іран раніше заявляв, що має ракети з дальністю до 2 тисяч кілометрів, аби підкреслити можливість ураження майже всієї Європи, а згодом – і території США.
Військовий оглядач Давид Шарп пояснив, що така позиція була частиною стратегії Тегерана.
Водночас наявність таких розробок підтверджувалася не лише даними розвідки та аналітичними оцінками, а й тим, що Іран придбав у Північної Кореї ракету певного типу та згодом модернізував її.