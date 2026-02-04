Спірних питань стало менше, – Рубіо заявив про "прихований" прогрес переговорів в Абу-Дабі

Перелік відкритих запитань для можливої мирної угоди між Україною та Росією значно зменшився за останній рік переговорних зусиль. Попри це, найскладніші пункти і досі залишаються невирішеними між сторонами.

Таку інформацію повідомив державний секретар США Марко Рубіо повідомив під час брифінгу у рамках тристоронніх переговорів між українською, американською та російською сторонами в Абу-Дабі.

Як Рубіо прокоментував переговори?

Американський високопосадовець повідомив журналістам, що у дводенних переговорах за участю України, США та Росії участь беруть, зокрема, військово-технічні команди Києва та Москви, а також американські посадовці та експерти.

На його думку, поки що головним результатом переговорних зусиль США за останній рік стало "скорочення контрольного списку відкритих питань", які заважають укладенню мирної угоди між російською й українською сторонами.

Якщо порівняти контрольний список відкритих питань, який існував на цей час минулого року, і той, що залишився зараз, він значно скоротився. Це гарна новина,

– заявив він.

Попри це, за його словами, питання, які залишилися в цьому списку, є найскладнішими у вирішенні, а війна триває. Водночас Марко Рубіо попередив, що реальний прогрес у переговорах може тимчасово бути непублічним.

Держсекретар пояснив, що це пов'язано з чутливістю самого процесу. Він наголосив, що Сполучені Штати своєю чергою продовжують інвестувати значні ресурси у спроби досягти прориву у переговорних зусиллях щодо угоди.

Які деталі переговорів вже відомі?