"Це важко було уявити": які ключові зміни відбулись на переговорах в Абу-Дабі

В Абу-Дабі 23 січня відбулась тристороння зустріч української, російської та американських делегацій. Експерти відзначили, що цей раунд переговорів мав значні відмінності від попередніх зустрічей.

Чимало з них вказують на прогрес у мирних переговорах. Сторони обговорили важливі питання щодо Донбасу, однак цього разу підіймалися й економічні питання. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, якого успіху вже вдалося досягнути в Абу-Дабі і як далі розвиватимуться переговори про мир.

Дивіться також Проблемних питань стало менше, – Зеленський про переговори з Росією та США

Путінські вимоги на переговорах стали іншими

Журналіст та блогер Роман Цимбалюк зауважив, що після переговорів в Абу-Дабі фактично не було жодних витоків інформації. Від усіх сторін звучали різні фрази: з одного боку – про конструктив, з іншого – про відсутність компромісу.

Це туман переговорів, і він підказує, що перемовини про закінчення бойових дій – реальні. І не буде жодної капітуляції України. Вже російські "воєнкори" дивуються, за що вони поклали 900 тисяч солдатів. Тим часом Путін починає підігравати Трампу – хоче в Раду миру вступили, виплативши внесок в 1 мільярд доларів із заморожених активів. А коли агресор починає платити – це вже контрибуції або репарації. Люди у виграшній позиції такого не пропонують,

– наголосив Цимбалюк.

Це також накладається на заяви у Росії про те, що контрактників стало набагато менше, а економічні проблеми поглиблюються. Тож, варто розуміти, що Кремль також переживає не найлегші часи і, можливо, справді шукає варіант, як закінчити війну.

"У Росії також зникла вимога про "демілітаризацію і денацифікацію". Це також маркер. Припускаю, коли Стів Віткофф та Джаред Кушнер поїхали до Москви, Путін одразу почав пропонувати рідноземи, бізнес-проєкти. Американці ж повторюють, що це цікаві пропозиції, але після припинення вогню", – зазначив журналіст.

Об'єктивно, російська позиція на перемовинах почала дещо змінюватись. Кремль намагається всіляко прогнутися під Дональда Трампа, вибиваючи собі преференції. Однак, здається, жодних позитивних змін на їхню користь так і не відбулося.

Як змінилась Росія на переговорах в Абу-Дабі: дивіться відео

Які важливі зміни відбулися в Абу-Дабі?

Політолог Олег Постернак звернув увагу на те, що змінився і склад делегацій. Це нюанс, який також може серйозно змінити хід перемовного процесу.

Військовий з військовим, навіть якщо вони суперники, домовляться швидше ніж політик з політиком чи дипломат з дипломатом. Це позитивна тенденція, що у делегаціях тепер є значна кількість військових,

– наголосив Постернак.

З боку України на переговорах присутні:

Кирило Буданов – ексочільник ГУР;

Андрій Гнатов – керівник Генштабу, який безпосередньо знає все про хід бойових дій.

До того ж президент доукомплектував делегацію вихідцями з СБУ та ГУР, і це важливо, адже ці спецслужби залучені у військових операціях України.

З боку Росії присутні:

Ігор Костюков – начальник Головного управління Генерального штабу Росії (ГРУ);

Олександр Зорін – перший заступник начальника управління інформації ГРУ

"Треба звернути увагу також на те, що обговорювалися не лише військові, але й економічні питання. Саме в цьому, за інформацією певних джерел, є серйозний прогрес. Це стосується угоди про відновлення України. Ймовірно, обговорювали й заморожені російські активи, а також пропозицію Росії щодо розподілу електроенергії із ЗАЕС", – зазначив політолог.

На останню пропозицію Україна не може погодитися й торгувати з тимчасово окупованими територіями. Це підстава для кримінальної справи, тож навряд таку угоду можуть підписати.

У цьому контексті уже позитивна новина, що мирний план з 20 пунктів не передбачає змін в українську Конституцію. Адже в Стамбулі це питання стояло гостро, передбачалося, що Україні доведеться суттєво змінити законодавство, щоб забезпечити російські забаганки про "демілітаризацію та денацифікацію",

– підкреслив Постернак.

Загалом цей раунд мирних переговорів для України є радше позитивним, ніж навпаки, хоч скептицизм щодо його успіху досі зберігається. Це можна зрозуміти, адже Росія справді не зацікавлена у мирі. Проте, США можуть серйозно натиснути і запропонувати Путіну примарну альтернативу, яка буде вигідною, через економічну співпрацю.

Політолог вважає, що теоретично для Путіна це може бути привабливою пропозицією.

"Головний підсумок тижня на переговорному треку те, що українці, росіяни та американці сиділи разом, навіть обідали разом. Це важко визнати, сприйняти чи уявити. Але це дипломатичний такт і відповідна протокольна етика. Не потрібно це критикувати. Дипломатія вимагає правил. Коли дві сторони пішли на такі кроки, вони вже уявляють проєкт виходу з війни", – наголосив політолог.

Мовиться зокрема про обговорення системи моніторингу припинення вогню, розміщення військ нейтральних країн у демілітаризованій зоні Донбасу. Навіть саме проєктування таких перспектив є великим прогресом.

Головні зміни на переговорах в Абу-Дабі: дивіться відео

Яким є майбутнє переговорів?

Перші раунди переговорів рідко дають конкретні результати, переконаний політолог Володимир Фесенко. Однак певний прогрес, на його думку, все ж відбувся.

Це була не імітація, не те, що було у Стамбулі – вистава для Трампа і пропагандистське шоу для Путіна. Цього разу все серйозно. Серйозні делегації з трьох сторін, військові керівники. Але не було високих очікувань, що домовляться про все зараз. Причина проста – принципові розбіжності з низки питань. Насамперед вимога Росії про виведення українських військ з Донбасу в односторонньому порядку,

– зазначив Фесенко.

Американці, зі свого боку, часткову цю ідею підтримали, втім запропонували деякі компроміси для її реалізації. Наприклад, створення вільної економічної зони у Донецькій області.

"Українська сторона демонструвала США готовність до компромісів, якщо вони не будуть грою, де виграти може лиш Росія. Тож результат був прогнозованим. Зрештою, перші раунди переговорів рідко приносять конкретні результати. Зате ми отримали досвід серйозних переговорів з військово-політичних питань", – пояснив політолог.

На жаль, зараз не має підстав для реального компромісу, вважає Фесенко. Тож далі, якщо все концентруватиметься виключно на питанні Донбасу, переговори зайдуть у глухий кут. В іншому випадку перемовини варто переформатувати і перейти до обговорення тих проблем, за якими реально домовитися.

"Я вважаю, перспектива переговорів може бути у тому випадку, якщо обговорюватимуть поетапне припинення вогню. А тема Донбасу сьогодні не має розв'язання. Якщо Росія на цьому продовжить наполягати, все залишиться так, як є", – резюмував Фесенко.

Якими були результати зустрічі в Абу-Дабі: перегляньте відео

Що пишуть іноземні ЗМІ про новий раунд перемовин?