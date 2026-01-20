Кремль спробує зірвати безпекову угоду для України в Давосі, – Euronews
- Кирил Дмитрієв, довірена особа Путіна, планує зустрічі з командою Трампа в Давосі, що може вплинути на безпекові домовленості між США і Україною.
- Білий дім заперечує заплановані зустрічі, але присутність команди Трампа в Давосі підсилює припущення про можливі угоди з Зеленським.
Один із ключових переговорників Кремля та довірена особа російського диктатора Володимира Путіна Кирил Дмитрієв цього тижня планує зустрічі з представниками команди президента США Дональда Трампа у Давосі. ЗМІ зазначають, що він має контакти з Віткоффом і Кушнером, які залучені до переговорного процесу між Москвою та Києвом.
Очікується, що в Давосі можуть підписати угоду щодо гарантій безпеки для України. Про це пише 24 Канал з посиланням на Euronews.
Що може відбутися у Давосі?
За даними видання, можливий вплив Дмитрієва на американську переговорну групу може поставити під сумнів очікувані домовленості між Вашингтоном і Києвом щодо гарантій безпеки для України.
Водночас у Білому домі офіційно заперечили наявність запланованих двосторонніх зустрічей. Однак присутність представників команди Трампа у Давосі посилила припущення щодо можливого підписання угоди між Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським під час Всесвітнього економічного форуму.
Раніше повідомлялося, що лідери G7 зустрінуться з Дональдом Трампом у Давосі для обговорення гарантій безпеки для України після припинення вогню. Трампу запропонують схвалити угоди, укладені за участі його перемовників, і які вважаються критично важливими для України.
Чи можуть підписати мирну угоду під час форуму у Давосі?
Українська делегація представить план відбудови та безпекові гарантії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі з 19 по 23 січня, де очікується зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Політолог Ігор Чаленко прогнозує ймовірно обговорення безпекових гарантій для України та післявоєнного відновлення.
Українська делегація братиме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, але підписання мирної угоди там навряд чи відбудеться. Ігор Чаленко зазначив, що документи передані Москві, але відповіді немає, і триває період очікування до кінця січня.
Угода про гарантії безпеки зі США для України готова на 100%, але потребує доопрацювання та підписання. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що європейці не готові взяти на себе відповідальність за безпеку України, що гальмує переговорний процес і викликає невдоволення Трампа.