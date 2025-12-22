Дмитрієв не прокоментував зустріч з Віткоффом, але натякнув на нові переговори

Посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв провів дводенні переговори зі спеціальними представниками США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа, Джаредом Кушнером.

Наступний раунд переговорів може відбутися у Москві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію російського високопосадовця у соцмережі Х та Sky News.

Що каже Дмитрієв?

Жодних подробиць стосовно переговорів з Віткоффом та Кушнером, які відбулися у Флориді, спецпосланець Володимира Путіна не вказав, але натякнув, що радше за все наступний раунд переговорів пройде у Москві.

За підсумками переговорів, Дмитрієв написав "Дякую, Майамі, наступного разу – Москва". Він прикріпив своє фото у футболці з написом "Next time in Moscow", посилаючись на слова Путіна на переговорах в Анкориджі.



Публікація Кирила Дмитрієва / Скриншот 24 Каналу

Що буде далі?

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у понеділок, 22 грудня, що Кирило Дмитрієв доповість Володимиру Путіну про переговори зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, щойно прибуде до Москви з Маямі.

До слова, сам Стів Віткофф назвав переговори стосовно просування мирного плану "конструктивними" та "продуктивними". За його словами, Росія нібито "залишається відданою досягненню миру в Україні".

