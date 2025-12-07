Є три ключові теми: що Зеленський обговорить з європейськими лідерами у Лондоні

Росія прагне двостороннього формату перемовин Москва-Вашингтон, тоді як Україна з Європою наполягають на багатосторонньому. Тому Європа має стати координатором процесу використання заморожених активів.

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко пояснив 24 Каналу, що в Лондоні, найімовірніше, обговорять координацію трансатлантичної спільноти, реальні гарантії безпеки для України від Коаліції охочих та питання російських заморожених активів.

Які гарантії безпеки може отримати Україна?

Під час перемовин у Лондоні говоритимуть на три теми. Перша – спроба відновити координацію трансатлантичної спільноти. Після матеріалу Spiegel у європейських партнерів, зокрема Фрідріха Мерца, з’явилися побоювання щодо можливої зміни політики США стосовно російсько-української війни.

Друга тема – реальні гарантії безпеки від Коаліції охочих. Еммануель Макрон уже заявляв, що така пропозиція існує і була направлена Трампу. Це має стати аналогом п’ятої статті Вашингтонського договору, який забезпечить надійну безпеку України.

Третя тема – російські заморожені активи у контексті репараційного кредиту та необхідні кроки для отримання позитивного рішення.

"Ми бачимо позицію Мерца, який прямо заявляє, що російські активи мають піти безпосередньо на відновлення України, і Європа має їх туди вкласти. Це правильний підхід. Хоча тут радше йдеться про те, хто буде координатором цього процесу", – зазначив Чаленко.

Велика Британія, як країна-член НАТО, має врахувати безпекові ризики візиту українського президента.

Зверніть увагу! Під час візиту Зеленського до Ірландії над Дубліном помітили чотири невідомі дрони, що рухалися по траєкторії літака президента.

Інцидент з дронами в Ірландії неприпустимий для європейської держави, яка заявляє про адекватні гарантії безпеки для візитів перших осіб держав, особливо тих, що перебувають у стані війни.

Що ще відомо про переговори в Лондоні?