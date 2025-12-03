Хитра тактика: в ISW пояснили, як Путін фактично відкинув мирний план та приховує справжню мету

Російський диктатор Володимир Путін фактично відхилив мирну пропозицію США та України під час зустрічі в Москві 2 грудня. Як і раніше, політик навряд чи погодиться на будь-які компроміси, що не відповідають його початковим воєнним цілям.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Чого насправді прагне Путін?

Після зустрічі в Москві помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що сторони обговорили "кілька варіантів" мирного врегулювання, але не дійшли згоди щодо "компромісного плану". За його словами, деякі пропозиції США були прийнятними для Росії, але щодо інших Путін "не приховував" критичного чи негативного ставлення.

Ушаков також зазначив, що не йшлося про конкретні формулювання чи конкретні пропозиції, а лише про "сутність" документів, які США "передали Москві деякий час тому".

Він додав, що делегації обговорили територіальні питання та "величезні перспективи" економічної співпраці США і Росії. Сторони домовилися не розголошувати зміст переговорів – відповідно до прогнозів ISW від 1 грудня, що Кремль намагатиметься приховати факт відхилення Путіним мирного плану.

Високопосадовці Кремля, включно з самим Путіним, послідовно відкидають 28-пунктний мирний план і його подальші версії від середини листопада 2025 року, оскільки ці пропозиції не передбачають повного задоволення максималістських вимог Москви,

– йдеться у звіті ISW.

Телеканал NBC також повідомив, що Москва не піде на компроміси щодо територій у Донецькій і Луганській областях, обмеження української армії та визнання США і Європою окупації української території.

За словами джерел ЗМІ, Росія готова проявити гнучкість лише у "вторинних питаннях", зокрема щодо заморожених російських активів у Європі.

Аналітики припускають, що кремлівські інсайдери могли навмисно "злити" такі твердження до американського інформаційного простору, щоб створити ілюзію готовності Москви до компромісів з незначних питань в обмін на поступки України та Заходу в ключових.

Інсайдерські повідомлення також покликані приховати реальні, значно радикальніші наміри Путіна – встановити контроль не лише над Запорізькою та Херсонською областями, а й над усією Україною.

Переговори Росії та США: коротко