Лавров прокоментував переговори зі США у Женеві та заявив про "розуміння Аляски" щодо України

Росія та Сполучені Штати у Женеві продовжили обговорення стосовно так званого "розуміння Аляски", де у серпні 2025 року зустрілися президенти Володимир Путін та Дональд Трамп особисто. Розмова стосувалася України.

Таку інформацію повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю телеканалу Al Arabiya, повідомляє російське відомство.

Які контакти між Росією та США?

Російський міністр заявив, що обидві сторони під час переговорів у Женеві продовжили обговорення концепції "розуміння Аляски", яке, мовляв, ґрунтується на підході до "усунення першопричин конфлікту в Україні".

За його словами, Росія "цінує позицію" президента США Дональда Трампа щодо врегулювання ситуації та уважно стежить за спробами європейських країн, які, на його думку, намагаються вплинути на позицію Вашингтона.

Також Сергій Лавров заявив, що Росія разом зі США домовилися створити окрему економічну робочу групу. Як пояснив російський чиновник вона функціонуватиме одночасно з переговорами з військово-політичних питань.

Що відомо про переговори у Женеві та що заявляла Росія?