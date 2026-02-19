Лавров прокоментував переговори зі США у Женеві та заявив про "розуміння Аляски" щодо України
- Росія та США в Женеві обговорювали "розуміння Аляски" стосовно усунення причин "конфлікту" в Україні.
- Домовилися про створення економічної робочої групи, яка функціонуватиме одночасно з переговорами.
Росія та Сполучені Штати у Женеві продовжили обговорення стосовно так званого "розуміння Аляски", де у серпні 2025 року зустрілися президенти Володимир Путін та Дональд Трамп особисто. Розмова стосувалася України.
Таку інформацію повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю телеканалу Al Arabiya, повідомляє російське відомство.
Які контакти між Росією та США?
Російський міністр заявив, що обидві сторони під час переговорів у Женеві продовжили обговорення концепції "розуміння Аляски", яке, мовляв, ґрунтується на підході до "усунення першопричин конфлікту в Україні".
За його словами, Росія "цінує позицію" президента США Дональда Трампа щодо врегулювання ситуації та уважно стежить за спробами європейських країн, які, на його думку, намагаються вплинути на позицію Вашингтона.
Також Сергій Лавров заявив, що Росія разом зі США домовилися створити окрему економічну робочу групу. Як пояснив російський чиновник вона функціонуватиме одночасно з переговорами з військово-політичних питань.
Що відомо про переговори у Женеві та що заявляла Росія?
Джерела ЗМІ стверджують, що під час переговорів військова підгрупа досягла результату в узгоджені процедурних питань і "близька до фінішу". Водночас політична підгрупа поки не досягла нового прогресу.
Після офіційного закінчення тристоронніх переговорів керівник російської делегації Мединський мав зустріч із представниками України, зокрема, з Рустемом Умєровим та членом делегації Давидом Арахамією.
За даними NYT, у Женеві Україна та Росія обговорили новий спосіб виведення військ з Донбасу. Йдеться про ідею створення демілітаризованої зони у регіоні. Це передбачає, що зону не контролюватиме жодна зі сторін.
Зауважимо, що наразі Кремль утримується від коментарів щодо ініціативи Володимира Зеленського зустрітись із лідером Росії Путіним. Водночас там зауважили, що про результати перемовин говорити поки рано.